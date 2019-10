Roma Film Festival 2019 programma italiano | Il ladro dei giorni e Santa subito film

Evento Breaking Bad a Roma - due serate per festeggiare l’uscita del film su Netflix : info date e luogo : Breaking Bad è in arrivo in Italia. Per festeggiare l'uscita del film su Netflix, il Movie Restaurant di Roma realizzerà due serate Evento dedicate alla serie cult. L'appuntamento è fissato per il 9 e 10 ottobre, ma affrettatevi: i posti sono limitati a soli 70 ospiti a sera. Come suggerisce il nome, il Movie Restaurant è un ristorante-museo dedicato a film, anime e serie TV. A rotazione, la location espone statue cinematografiche, ...

Grande successo per il Pet Carpet Film Festival alla Casa del Cinema di Roma : alla Casa del Cinema di Roma si e’ svolta ieri sera la seconda edizione del Pet Carpet Film Festival, rassegna di cortometraggi con protagonisti gli animali ed il loro rapporto con l’uomo. Nata da un’idea della giornalista Federica Rinaudo, qui nelle vesti di direttrice artistica, questa seconda edizione della kermesse ha visto la vittoria del bellissimo cortometraggio “L’abbandono”, realizzato dall’associazione Earth. Tanti i momenti di ...

Casting per un film da girare a Roma e per uno shooting fotografico : Sono attualmente aperte le selezioni relative alla realizzazione di un nuovo film, prodotto da Rasa film, e che verrà girato prossimamente a Roma. I Casting si svolgeranno nella Capitale. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di giovani modelle per uno shooting fotografico fashion che verrà effettuato prossimamente a Genova. Un nuovo film Casting aperti per realizzare un interessante nuovo film, le cui riprese ...

Casting per alcuni film con riprese tra Roma e dintorni e per uno spettacolo teatrale : Ci sono dei Casting attualmente aperti, a cura di Cineworld, per la ricerca di figure varie per realizzare poi alcuni film da girare a breve tra Roma e dintorni. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di attori e attrici per uno spettacolo della compagnia teatrale 'Il Cilindro' di Roma che verrà poi messo in scena alla fine del prossimo mese di ottobre....Continua a leggere

Antonio Monda in esclusiva : «Le star della Festa del Cinema di Roma le conquisto in cucina. Docufilm in stile Ferragni? Perché no» : L?ultimo colpo grosso l?ha messo in atto annunciando che The Irishman, il film di Martin Scorsese sarà presentato il 21 ottobre alla quattordicesima Festa del Cinema di Roma. In...

Si cercano ballerini per il film “From The Block”. Audizioni all’Ippodromo Capannelle di Roma : Un sogno che parte da Corviale. E’ quello di Nicholas, un ballerino di hip hop, figlio di genitori separati e cresciuto in un quartiere popolare, che insegue il desiderio di volare negli Stati Uniti grazie ad una competizione di danza. Questa la storia di “From The Block”, un film in fase di realizzazione da parte della Società di Produzione Cinematografica Scirl Movie, che il prossimo 28 settembre darà vita ad un evento ...

Casting per un film da girare in provincia di Roma e per spettacoli per ragazzi : Proseguono senza sosta i Casting e provini per nuovi film, fiction, programmi televisivi e nuove produzioni teatrali. Anzi, in questa fase ormai conclusiva dell'estate e con l'approssimarsi dell'autunno tali opportunità sono davvero in notevole aumento. A tale proposito segnaliamo le selezioni per la ricerca di giovani attrici per un nuovo film da girare in provincia di Roma. Inoltre è aperta la selezione di attori ed attrici per la ...

Casting per una fiction e due film di Cineworld Roma e per alcuni corti di Daniel Maru : In queste settimane non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. Vi sono dei Casting aperti per produzioni televisive e cinematografiche collegate a Cineworld, ma ci sono anche delle selezioni ancora in corso per una serie di short film da girare in Piemonte e per la regia di Daniel Maru. Cineworld Roma Per una nota fiction televisiva Cineworld Roma seleziona modelli (solo uomini) di età compresa tra 25 e 35 anni, per ...

"The Irishman" di Martin Scorsese sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma. Antonio Monda : "Un onore ospitare il film dell'anno" : The Irishman, l’atteso nuovo film di Martin Scorsese, sarà presentato lunedì 21 ottobre alla 14/a edizione della Festa del Cinema di Roma (17-27 ottobre). Lo annunciano il direttore artistico Antonio Monda e Laura Delli Colli, presidente della Fondazione Cinema per Roma, d’intesa con Francesca Via, direttore generale. View this post on InstagramA post shared by Antonio Monda (@AntonioMonda2) on Sep 16, 2019 at ...

Casting per uno short film da girare a Torino e per uno spettacolo a Roma : Casting attualmente aperti per la ricerca di figuranti speciali e comparse per realizzare un cortometraggio dal titolo C210, prodotto da Smoke in The Eyes Production. Le riprese si svolgeranno a breve a Torino. Sono, inoltre, tuttora in corso le selezioni di ballerine/coreografe per uno spettacolo teatrale diretto da Gianni Leonetti. Casting per un cortometraggio Per la realizzazione di un interessante cortometraggio dal titolo C210, prodotto da ...

Il bimbo cresciuto tra i pascoli di PatRomagno e il pastore fuggito dal Gambia - in un film la storia di un’amicizia e del ritorno alla terra : Alberto è nato tra i pascoli di Pratomagno, montagna nel cuore dell’Italia tra il Valdarno superiore e il Casentino. Sulayman è un giovane pastore arrivato per mare dal Gambia. “Pratomagno“, codiretto da Gianfranco Bonadies e Paolo Martino, è un viaggio cinematografico che parte da un’amicizia e si mescola con la terra. La terra che Alberto lascia quando diventa grande, quella che Sulayman ha ritrovato e che lavora perché ...

Casting per un film Rai da girare a Roma e per una commedia di Luigi Pirandello : Sono ancora aperte le selezioni di ruoli e comparse, tra cui anche nuotatori e nuotatrici, per un film di produzione Rai dal titolo Principesse e Streghe. Le riprese verranno effettuate a Roma dal prossimo mese di novembre. Sono, inoltre, attualmente in corso le selezioni di giovani attrici per la messa in scena della celebre commedia pirandelliana dal titolo Il berretto a sonagli, con regia e adattamento di Francesco Bellomo e con il noto ...

Casting per un film da girare a Trieste e per alcuni eventi di GiZa a Firenze e Roma : Attualmente sono aperte delle selezioni, curate da Galaxia Casting, per realizzare un film da girare a breve a Trieste, e quelle predisposte dall'agenzia GiZa eventi per due importanti iniziative che si svolgeranno rispettivamente a Firenze e a Roma. Galaxy Casting Per la realizzazione di un importante film per la televisione sono aperte le selezioni a cura di Galaxy Casting. In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di neonati ...

Casting per il film Voglia di Ricominciare e un progetto cinematografico di Cineworld Roma : Sono tuttora aperti i Casting per il film dal titolo Voglia di Ricominciare e per una produzione cinematografica correlata a Cineworld Roma. Voglia di Ricominciare Selezioni attualmente in corso per la realizzazione di un nuovo interessante film dal titolo Voglia di Ricominciare e prodotto nonchè diretto da studenti di corsi di cinematografia. Le riprese verranno poi effettuate a Roma nel prossimo mese di ottobre. In particolare, la richiesta in ...