Rischio microbiologico | ritirato dal mercato lotto mortadella Conad

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Gabriele Laganà Come comunica la stessa azienda, il“Bologna IGP Freschi & Convenientig 100” è stato richiamato in via precauzionale per la possibile presenza di listeria monocytogenes In via precauzionale, undella“Bologna IGP Freschi & Convenientig.100” è statodala causa di un possibile. A comunicare la notizia è stata la stessa azienda, oltre al ministero della Salute. Nel prodotto in questione, infatti, è stata riscontrata una non conformità dovuta alla presenza di agenti patogeni come la listeria monocytogenes. Ilinteressato dal richiamo è il 26937039 (codice EAN 8003170017634) con scadenza 01/11/2019 e prodotto perda Grandi Salumifici Italiani S.p.A. – Via Gandiolo, 2/A – Noceto (PR). Il marchio del produttore è IT 848L CE. Per tutelare la salute dei consumatori, ...

