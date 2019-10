Rimpatri veloci solo verso paesi sicuri | ma sui migranti il governo soffre di

Di Maio e il nuovo decreto sui migranti : «Così funzioneranno i Rimpatri veloci» E Sala : mille clandestini via da Milano : Lo hanno firmato i ministri Di Maio (esteri) e Bonafede (giustizia). I tempi di allontanamento dall’Italia scendono da 2 anni a 4 mesi. Il meccanismo: in mancanza di prove specifiche di persecuzione, la domanda di asilo verrà respinta

