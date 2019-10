«Rimpatri più veloci verso 13 paesi» |   così funzionerà il nuovo meccanismo

Migranti - obiettivo Tunisia : con il decreto Di Maio Rimpatri più rapidi sul 30% degli sbarchi : Come funziona il decreto interministeriale illustrato alla Farnesina: la lista dei 13 “Paesi sicuri” può scoraggiare le partenze da quelle nazioni perchè le richieste d’asilo diventano più difficili da accogliere. Ma senza accordi bilaterali i rimpatri non sono possibili. Il provvedimento - firmato da Esteri, Interni e Giustizia - dovrebbe invece bruciare i tempi dei rimpatri in Tunisia, primo paese oggi per afflusso; 2.240 dall’inizio ...

Migranti - Di Maio : "Tempi più veloci per i Rimpatri - in 4 mesi si capirà chi ha diritto di restare" : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio annnuncia il nuovo decreto sull'immigrazione, preparato di concerto con il presidente del Consiglio Conte e la ministra dell'Interno Lamorgese, che velocizza i tempi sui rimpatri: "In 4 mesi, non più in due anni, si può capire se una persona può stare qui o se deve essere rimpatriata".

Migranti - Di Maio : "Su ricollocamenti e Rimpatri faremo più di Salvini. E forse non ci voleva molto" : "Sia sui ricollocamenti in altri Paesi europei sia sui rimpatri, e lo vedrete nelle prossime settimane, faremo più di lui (Salvini, ndr) e forse non ci voleva molto". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando alla stampa a New York

Migranti - Di Maio : "Su ricollocamenti e Rimpatri faremo più di Salvini - non ci voleva molto" : L'affondo di Di Maio a Salvini: "Lui era ministro dell'Interno, ha deciso lui di fare saltare tutto, isolarsi, ed esultare perché manca il numero legale in una Commissione. Lui ha creato un boomerang contro se stesso, la cosa positiva è che sia sui ricollocamenti sia sui rimpatri faremo più di lui, non ci voleva molto".

Di Maio : su immigrazione e Rimpatri faremo più di Salvini - ma non ci voleva molto : Roma – "Io rispetto le opinioni di tutti, e' nel mio dna, ma vorrei rimarcare che in passato tenevamo persone in mare e poi la redistribuzione era affidata alle mie telefonate e a quelle di Moavero. Ritenere che non sia un passo avanti non e' sostenibile". Lo dice il premier Giuseppe Conte a New York, in merito alle critiche sollevate da Matteo Salvini sulle intese raggiunte a Malta sul tema dell'immigrazione.

Conte a Bruxelles : Italia oggi più forte. Migranti - fare di più sui Rimpatri : Patto di stabilità, Migranti e investimenti per il Mezzogiorno. Questi i temi che Giuseppe Conte porta sul tavolo di Bruxelles dove l'Italia, con il nuovo governo,...