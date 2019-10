Rimpatri | firmato il decreto | tempi più rapidi e intesa con 13 Paesi sicuri

Migranti - firmato il decreto Rimpatri : "Tredici Paesi sicuri. E per avere il permesso chi viene da lì dovrà dimostrare di essere in pericolo" : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: "Non urla ma fatti: si accorciano i tempi da due anni a 4 mesi". Gabrielli: "In Italia manca una modalità di accesso lecito. No alle multe alle ong".