Rifiuti a Roma | Salvini | Raggi? Ha sbagliato mestiere

Emergenza Rifiuti a Roma - Flavia Vento si appella a Salvini : Aiutaci tu : La situazione rifiuti a Roma peggiora con il passare dei giorni. Lo sa benissimo Flavia Vento, che sul proprio profilo Twitter ha lanciato l'allarme rivolgendosi direttamente a Matteo Salvini a cui ha chiesto un aiuto: "Vai Matteo, manda a casa Virginia Raggi. Emergenza rifiuti uno schifoooo salvaci tuuu! Basta fate termovalorizzati! A Roma tra poco ci sarà la peste. Salviamo il Pianeta". L'attrice italiana già in passato si era appellata al ...

Roma travolta dai Rifiuti - Nicoletta Romanoff attacca : "Questa città ormai fa schifo" : 40enne ex di Gabriele Pasotti, Nicoletta Romanoff, nel 2003 volto di Ricordati di Me per Gabriele Muccino, ha duramente attaccato l'amministrazione capitolina, visti i rifiuti che imperversano in strada da tanto, troppo tempo. Instagram Stories ormai a cadenza quotidiana, per la Romanoff, tutte o quasi centrate sul degrado Romano.“Noi non possiamo passare, perché il passeggino non ci passa. La situazione è questa, mi fa schifo, schifo, ...

Rifiuti - emergenza igienica : Roma ha solo quattro mesi per salvarsi : Sui Rifiuti ieri pomeriggio c?è stata una durissima contestazione alla sindaca Raggi che parlava della crisi di Ama: le minoranze (Pd, Fdi e l?ex M5S Grancio) hanno abbandonato...

Caos Rifiuti a Roma - l'attivista grillino Zaghis alla guida di Ama. I medici : «Rischio emergenza sanitaria» : l'Ordine dei medici a lanciare l'allarme: bisogna fare di tutto per evitare che l'immondizia si accumuli in particolare «nei pressi di scuole, ospedali, luoghi pubblici»

Roma tra Rifiuti e proteste. In Consiglio comunale scontro Raggi-opposizioni : "Dimettiti" : A due giorni dall'addio del cda di Ama, la sindaca ammette: per evitare l'emergenza spazzatura bisogna scavalcare le feste, poi costruire un "ciclo integrato" e "spingere sulla differenziata". Ma intanto scatta il pre-allarme sanitario. Preoccupazione per il 25 ottobre quando...

Roma affoga nei Rifiuti I medici : "Scuole chiuse" : Fabrizio De Feo Per l'ordine o si trova un rimedio rapido al caos in strada o scatta l'emergenza sanitaria Roma «Valutare la chiusura delle scuole, si rischia l'emergenza sanitaria». È una analisi impietosa, un atto d'accusa e un invito imperativo a porre rimedio a una emergenza che non riguarda più soltanto il decoro, ma la salute stessa dei suoi cittadini quello che viene lanciato dai medici e dai presidi della Capitale. «Il caos ...

Nicoletta Romanoffi - vergogna Rifiuti a Roma. Il video su Instagram : «Questa città fa schifo» : Continua la protesta social di Nicoletta Romanoff contro i rifiuti per le strade di Roma. L’attrice si sta facendo in questi ultimi giorni portavoce – con una serie di video di denuncia girati dai Parioli e pubblicati su Instagram – delle esigenze delle mamme romane costrette a dover vedere i loro figli giocare in ambienti sporchi e degradati, anche in aree che dovrebbero essere riservate ai bambini. Già qualche giorno fa la ...

Comunicato stampa CS Codici su Rifiuti Roma : Roma – Tempo scaduto. La situazione rifiuti a Roma ha raggiunto ormai il punto di non ritorno e, secondo l’Associazione Codici, dal Campidoglio deve arrivare un atto forte per fare uscire la capitale dal baratro in cui è sprofondata. Dopo la sonora bocciatura del servizio di igiene urbana da parte dei cittadini, registrata dall’Indagine sulla Qualità della vita e dei servizi pubblici realizzata dall’Agenzia per il ...

Dove finiscono le tasse sui Rifiuti di Roma? : Roma. La Tassa sui rifiuti a Roma è il tipico esempio di come un’Amministrazione inefficiente chieda ai cittadini di pagare troppo per un servizio che non funziona. L’azienda partecipata da Roma Capitale che gestisce il servizio rifiuti, l’Ama, si trova ancora una volta nel caos. Non solo la spazzat

Rifiuti - igienista : “A Roma tutte le premesse per un’emergenza sanitaria” : “Ormai sono mesi che la situazione dei Rifiuti a Roma è in costante emergenza igienica, dal punto di vista del decoro e della raccolta. Temo possa degenerare in emergenza sanitaria, perché le premesse ci sono tutte. Certo, il rischio viene attenuato dalla stagione che è meno calda, ma è sempre possibile una forte proliferazione di batteri, parassiti e animali nei pressi dei cassonetti strabordanti“: lo ha dichiarato ...

Rifiuti in strada - davvero a Roma si rischia l'emergenza sanitaria? : Ricciardi: "Sono mesi che la situazione dei Rifiuti a Roma è in costante emergenza igienica, dal punto di vista del decoro e...

Caos Rifiuti a Roma - è boom di disinfestazioni : Caos rifiuti a Roma, è boom di disinfestazioni Madrid, 3 ott - (Agenzia Nova) - Le difficoltà nella gestione della raccolta dell'immondizia di Roma hanno raggiunto un livello tale da far registrare un aumento eccezionale delle richieste di disinfestazioni da topi e ratti negli appartamenti, dalla pe

Rifiuti : Salvini - 'Roma non è mai stata messa così male' : Roma, 3 ott. (AdnKronos) - La situazione dei Rifiuti a Roma "sicuramente non è colpa dei marziani o della sfortuna. La Raggi è sindaco di Roma da più di tre anni, non so quanti amministratori dell'agenzia dei Rifiuti ha cambiato, quanti assessori, quanti dirigenti, quanti funzionari, quanti consigli

Rifiuti : Salvini - 'oggi a Roma per incontrare mamme e bambini fuori dalle scuole' : Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Oggi pomeriggio sarò a Roma ad incontrare delle mamme all'uscita da scuola dei loro bimbi, perchè ci sono Rifiuti ovunque e roghi tossici, una situazione di allarme ambientale lanciata dai medici, dai presidi, dagli insegnanti e dalle mamme che merita tutta l'attenzione d