Rider | governo trova accordo | no al cottimo | stesse garanzie del lavoro subordinato per

(Di venerdì 4 ottobre 2019)delper i ciclofattorini impiegati in maniera continuativa e una serie di tutele, tra cui il divieto di, paga minima oraria legata al contratto nazionale, salute, sicurezza e tutele previdenziali, per chi svolge l’attività occasionalmente. “La maggioranza – ha annunciato il ministro del, Nunzia Catalfo – hato l’suie sono molto soddisfatta perché finalmente anche questi lavoratori avranno maggiori diritti e tutele”. Il via libera delè arrivato dopo che giovedì, in Senato, si è raggiunta un’intesa su un emendamento al dl Crisi. “Il principale obiettivo di questo intervento è stimolare, anche in tale settore, la contrattazione collettiva che avrà il compito di regolare in concreto la figura dei”, conclude Catalfo. Il titolare del dicastero è così riuscito a ...

