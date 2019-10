Rider | Catalfo | Avranno le tutele del lavoro subordinato

Fonte : blogo

(Di venerdì 4 ottobre 2019) La ministra delNunziaha annunciato oggi di aver trovato l'accordo sui, ossia i fattorini in bicicletta che lavorano soprattutto per app di consegna di cibo a domicilio. La titolare del dicastero ha spiegato: "La maggioranza ha trovato l'accordo suis. L'emendamento, che sarà presentato al cosiddetto Decreto Crisi al Senato, prevede per i ciclofattorini impiegati in maniera continuativa ledelmentre per coloro che lavorano in maniera occasionale un pacchetto minimo di diritti inderogabili (divieto di cottimo, paga minima oraria collegata ai Ccnl, salute e sicurezza,previdenziali) a cui può affiancarsi una regolamentazione specifica tramite la stipula di contratti collettivi" Milano, si indaga suiper sfruttamento, caporalato e rischi sicurezza La Procura di Milano sta ...

Agenzia_Ansa : C'è l'intesa sui rider: lavoro subordinato e tutele. Anche divieto cottimo e paga minima oraria collegata ai contra… - fattoquotidiano : Rider, il ministro Catalfo apre allo stop al cottimo: “A breve emendamenti al dl Imprese. Retribuzione collegata a… - Giacinto_Bruno : Catalfo: c'è una prima intesa sui rider, lavoro subordinato e tutele -