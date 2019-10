Red Dead Redemption 2 su PC è ufficiale e la data di uscita è imminente

Red Dead Online ci mette di fronte alla sadica famiglia Owlhoot nella nuova Taglia Leggendaria : La componente Online di Red Dead Redemption 2, Red Dead Online, ci mette di fronte a una nuova Taglia Leggendaria e a diversi nuovi contenuti tutti da scoprire attraverso la presentazione di Rockstar Games. Responsabili degli efferati omicidi di innumerevoli viaggiatori innocenti, sulla testa dei principali membri della famiglia Owlhoot è stata posta una Taglia, con effetto immediato. Attualmente operante nel Rio Bravo, questa famigerata banda ...

Red Dead Online – la famiglia Owlhoot : una banda di ricercati sadici e senza cuore : Responsabili degli efferati omicidi di innumerevoli viaggiatori innocenti, sulla testa dei principali membri della famiglia Owlhoot è stata posta una taglia, con effetto immediato. Attualmente operante nel Rio Bravo, questa famigerata banda di desperados è ricercata per molteplici accuse di barbarie e omicidi nei dintorni del Benedict Pass. È imperativo e di massima urgenza che questi pericolosi criminali ...

20 giocatori di Red Dead Online e una ciotola di stufato attraverso tutto il New Austin : All'inizio di settembre vi avevamo segnalato la bizzarra sfida di un giocatore di Red Dead Online, che aveva deciso di portare una ciotola di stufato da Valentine a Saint Denis."Quale sarebbe la sfida?" vi chiederete. Ebbene, per chi non lo sapesse, in RDR Online se raccogliete una ciotola di stufato, il vostro personaggio la mangerà immediatamente, ma se continuerete a muovervi non avrà il tempo di farlo. In sostanza dunque, la sfida risiede ...

Red Dead Redemption 2 : Rockstar non sta lavorando a un DLC single-player : In una recente intervista con VG247, Rockstar ha parlato dei suoi piani per il supporto futuro di Red Dead Redemption 2.Stando alle parole di Tarek Hamad e Katie Pica attualmente il focus dello studio è tutto su Red Dead Online, la corposa componente multiplayer dell'opera, e dunque apparentemente non c'è nessun piano o risorsa mobilitata per la realizzazione di un espansione legata all'esperienza single player."Siamo concentrati al 100% ...

Red Dead Redemption 2 Undead Nightmare arriva o no? Rockstar Games risponde ai rumor : Sono poche le settimane che ci separano dal primo compleanno di Red Dead Redemption 2, il secondo capitolo della serie free roaming in salsa western curata da Rockstar Games. Un anno in cui milioni sono gli utenti che hanno sollevato la polvere delle aridi lande che fanno da scenografia al titolo, tanto negli ambienti di gioco single player quanto in quelli multiplayer. Ed è un Red Dead Redemption 2 che non ha di certo offerto il fianco ...

La nuova Taglia Leggendaria di Red Dead Online ci mette di fronte al letale Uomo Lupo : Red Dead Online si aggiorna con una nuova Taglia Leggendaria che ci mette sulle tracce di un pericolosissimo criminale ma le novità non finiscono di certo qui. Scopriamo tutti gli aggiornamenti direttamente dalle parole di Rockstar Games.Il suo nome di battesimo resta ancora ignoto, ma un eremita violento e isolato noto come l'Uomo Lupo è ricercato per una serie di brutali omicidi. Invitiamo chiunque voglia dare la caccia a questo individuo ...

Red Dead Online – Uomo lupo : ultimo avvistamento nei pressi del lago Isella : Il suo nome di battesimo resta ancora ignoto, ma un eremita violento e isolato noto come l’Uomo lupo è ricercato per una serie di brutali omicidi. Invitiamo chiunque voglia dare la caccia a questo individuo assetato di sangue alla massima cautela: si pensa che si sia ritirato ai piedi delle colline innevate nei pressi del lago Isabella, area che pullula di pericolosi predatori come lupi e orsi. Si raccomanda di portare con sé ...

Red Dead Redemption 2 su PC sempre più vicino dopo la classificazione in Australia : Come si suol dire in questi casi manca davvero solo l'annuncio ufficiale ma Rockstar Games continua a non sbilanciarsi. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente della versione PC di Red Dead Redemption 2.Solo la scorsa settimana vi abbiamo parlato dell'ennesimo rumor e oggi arriva un ulteriore tassello di un puzzle sempre più ben delineato e chiaro. Un utente di ResetEra ha notato un aggiornamento sul sito della Classification Board Australiana.La ...

Red Dead Redemption 2 menzionato nuovamente nella versione PC di GTA Online : Come forse avrete già notato, Red Dead Redemption 2 è ancora un'esclusiva console, il che significa che i giocatori PC ancora non possono mettere mano all'apprezzato gioco di Rockstar. Rockstar Games ci ha abituato con versioni multiple per tutte le diverse piattaforme, PC incluso, di Grand Theft Auto V.Tuttavia, i giocatori sono particolarmente preoccupati del fatto che Red Dead Redemption 2 possa non arrivare su PC, poiché il gioco originale ...

Red Dead Online : zombie avvistati da alcuni giocatori - DLC in arrivo? : alcuni giocatori hanno affermato di aver incontrato alcuni PNG "zombizzati" in Red Dead Online, secondo alcuni questo potrebbe essere un chiaro indizio circa l'arrivo di UnDead Nightmare (o qualcosa del genere), tuttavia potrebbe anche trattarsi di un semplice glitch.Un utente Reddit ha confermato di aver visto alcuni corpi a terra nella zone delle paludi, il modo in cui appaiono fanno pensare ad un qualche bug grafico o glitch, sono stati anche ...

Red Dead Online : la prima Taglia Leggendaria su Barbarella Alcazar è qui : Ogni ricercato ha una storia che raramente ha un lieto fine e Red Dead Online ce lo vuole insegnare con la primissima Taglia Leggendaria: Barbarella Alcazar. Tutti i dettagli rivelati da Rockstar Games.Da oggi, introdurremo la prima di 10 nuove Taglie leggendarie, per dare la caccia ai ricercati più pericolosi di tutti e cinque gli Stati: una collezione dei peggiori truffatori, ladri e assassini a piede libero pronti per essere braccati e ...

Red Dead Online : Arrivano le taglie leggendarie : Ogni ricercato ha una storia che raramente ha un lieto fine. Da oggi, introdurremo la prima di 10 nuove taglie leggendarie, per dare la caccia ai ricercati più pericolosi di tutti e cinque gli Stati: una collezione dei peggiori truffatori, ladri e assassini a piede libero pronti per essere braccati e acciuffati, vivi o morti. I tutori della legge a ovest hanno affisso un nuovo manifesto: La Reina de los ...

Un DLC in arrivo per Red Dead Redemption 2? : Sembra proprio che Rockstar Games sia pronta ad annunciare qualcosa riguardante niente meno che Red Dead Redemption 2.Come possiamo vedere, infatti, un DLC sarebbe in dirittura d'arrivo per il celebre titolo Western. La notizia giunge dall'Australia, in quanto qualche settimana fa l'ente della classificazione del paese ha nega la classificazione di un misterioso titolo Rockstar chiamato "Bonaire". In seguito questo nome è stato collegato a Red ...

Red Dead Online : Professioni della frontiera è ora disponibile : Oggi il mondo di Red Dead Online si evolve con tre Professioni della frontiera, ognuna con un proprio sviluppo e attività uniche a tema per i giocatori in cerca di nuove opportunità nella frontiera. Diventa un Cacciatore di taglie per assicurare alla legge pericolosi criminali, avvia un'attività imprenditoriale con Cripps per trasformare il tuo accampamento in una fiorente impresa nei panni di un Commerciante e riporta alla luce oggetti ...