Recensione del film Joker di Todd Phillips mild spoilery

(Di venerdì 4 ottobre 2019) “I just hope my death makes more cents than my life”TRAMA: 1981. Arthur Fleck è un individuo profondamente alienato con un certo bagaglio di malattie mentali alle spalle, che vive con la madre (una perfetta Frances Conroy) in un appartamento nella periferia del mondo di una Gotham City sempre più preda del degrado e della disuguaglianza sociale. Il suo sogno sarebbe diventare un cabarettista come il suo idolo televisivo Murray Franklin, ma la mancanza di un normale talento umoristico e l'impossibilità economica di poter frequentare qualche percorso adatto lo obbliga a guadagnarsi da vivere come pagliaccio, ma non è brillante neanche in questo. Contemporaneamente, il noto miliardario Thomas Wayne si candida a sindaco di Gotham. Durante un turno di lavoro, Arthur viene pestato da parte di alcuni teppistelli: a seguito di questo episodio un collega gli "presta" una pistola per ...

