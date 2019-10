Rc Auto | buone notizie per le tasche degli italiani | cosa cambia col nuovo preventivatore

Vertice a Malta sulla ripartizione Automatica dei migranti in Ue. Lamorgese : “Buone prospettive” : Si apre il Vertice a Malta sull'immigrazione: a La Valetta i ministri dell'Interno di Italia, Malta, Francia e Germania, Finlandia (in qualità di presidente europeo di turno) e il commissario Ue Dimitris Avramopoulos si incontrano per parlare di ripartizione automatica delle quote e per discutere del 'Programma temporaneo e predefinito per le riallocazioni'.Continua a leggere