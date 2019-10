Rally Galles 2019 | Ott Tanak vola nelle speciali in notturna ed è in vetta dopo due

Rally Galles 2019 : Meeke al comando dopo la SS1 davanti a Neuville - Tanak già in difficoltà : Si è aperto oggi in maniera ufficiale il terzultimo round stagionale del WRC, il Rally del Galles 2019. dopo aver temuto per le condizioni meteo avverse, con l’uragano Lorenzo in procinto di abbattersi sulla zona della corsa, la giornata si è svolta regolarmente visto il declassamento del fenomeno. A dominare la scena è stato il padrone di casa Kris Meeke (Toyota) che si è imposto sia in mattinata nello shakedown d’apertura, sia ...