Ragazzo di 16 anni muore per un colpo di fucile esploso in casa | «Forse si è suicidato»

Ardenno - Ragazzo di 15 anni muore in un incidente d'auto : Si era fatto accompagnare in macchina dalla madre per arrivare in tempo a scuola. Matteo Dei Cas, 15 anni, originario del comune valtellinese di Ardenno, martedì 1 ottobre era in auto sulla statale 38 per raggiungere la stazione dei treni di Morbegno quando è stato colpito da alcune assi di legno trasportate da un tir che viaggiava nella carreggiata opposta. Nell'incidente il ragazzo è morto sul colpo, mentre la mamma Maria Grazia Pomoli, 52 ...

In provincia di Sondrio un Ragazzo di 15 anni è morto dopo che un carico di assi di legno ha colpito l’auto su cui viaggiava : Questa mattina, intorno alle 6.30, un ragazzo di 15 anni è morto in un incidente lungo la statale 38 “dello Stelvio” vicino ad Ardenno, in provincia di Sondrio: il ragazzo, che si trovava in automobile con la madre 52enne, è stato colpito

Lago di Garda - Ragazzo di 20 anni muore durante un'immersione : Un giovane subacqueo è morto nel Lago di Garda, mentre faceva un'immersione assieme al padre a Torri del Benaco, in provincia di Verona. La vittima aveva 20 anni. Il ragazzo, residente a Verona, è stato soccorso da un altro sub che si trovava nelle vicinanze, che l'ha riportato a galla. Sul posto sono giunti i medici del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, purtroppo senza esito. Sono ancora da accertare le cause dell'incidente.

Aggressione omofoba a Massa - denunciato Ragazzo di 15 anni : Il giovane, che ha colpito al volto con un casco da moto uno studente universitario, il giorno dopo avrebbe picchiato altri coetanei

Aggressione omofoba a Massa - denunciato Ragazzo di 15 anni : Il giovane, che ha colpito al volto con un casco da moto uno studente universitario, il giorno dopo avrebbe picchiato altri coetanei

Imma Tataranni - Seconda Puntata : Ritrovato un Ragazzo Senza Vita! : Imma Tataranni, Seconda Puntata: dopo lo sconvolgente omicidio della prima Puntata, il sostituto procuratore è costretto ad avere a che fare con due mondi oscuri e sotterranei, con delle realtà finora ignorate. Ecco di che si tratta… Imma Tataranni, la nuova fiction di Rai 1, è partita molto bene dal punto di vista degli ascolti. Le prossime puntate saranno scoppiettanti quindi il successo sarà altrettanto positivo. Il sostituto ...

“Ciao Giovanni - eri un Ragazzo speciale”. Muore a 35 anni dopo un brutto incidente : Si tratta del terzo incidente mortale nel giro di quattro giorni. Questa volta si è verificato all’altezza della rotatoria Giunone, lungo la statale 640. Siamo ad Agrigento e a perdere la vita, stanotte, mentre era a bordo di un Fiat Doblò, è stato il trentacinquenne di Campobello di Licata: Giovanni Rizzo. Ferito, ma non in maniera grave, il conducente del mezzo: A. B. di 32 anni. Ma cosa è successo? L’incidente stradale, che non ha coinvolto ...

Scontro fatale tra moto e auto : muore un Ragazzo di 24 anni : Il terribile incidente è avvenuto nella notte a Torino: la vittima è Mattia Attademo. La moto del giovane è finita contro...

Quartu Sant’Elena - scende dal bus e un’auto lo travolge : Ragazzo di 13 anni muore sul colpo : Tragedia pochi minuti prima delle 20 di sabato sera a Quartu Sant'Elena (Cagliari). Un ragazzo è stato travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava la strada dopo essere sceso dall'autobus alla fermata di S'Ecca S'Arrideli. Sul posto ambulanze e i carabinieri del Nucleo radiomobile che stanno ricostruendo l'accaduto.Continua a leggere

Salva un Ragazzo che stava annegando in mare e scopre che il figlio che non vedeva da 13 anni : Una storia bella e incredibile quella di Phil e Benji Baker padre e figlio che si sono rincontrati in un modo assurdo dopo 13 anni. Un uomo si è tuffato in mare per tentare di Salvare un ragazzo dalla sicura morte e c’è riuscito. L’uomo poi ha scoperto che quel ragazzo era suo figlio. Il ragazzo, Benji Baker, fu portato via dalla propria casa dalla madre, l’ex moglie di Phil. La donna partì dall’Australia con il figlio per andare in ...

Andria - litiga per una precedenza : Ragazzo di 28 anni ucciso davanti a moglie e figlio : Una mancata precedenza a un incrocio, la lite davanti a decine di automobilisti. Una coltellata al petto. Un ragazzo di 28 anni di Trani, Giovanni Di Vito, è morto questa sera nel...

Ragazzo di 24 anni viene fermato alla dogana prima di imbarcarsi - cosa aveva nella valigia è assurdo : Un Ragazzo di 24 anni è stato fermato alla dogana dell’aeroporto di Sydney, in Australia, mentre si stava per imbarcare perché in valigia aveva 44 rettili. Li aveva nascosti nelle calze. L’accusa per lui è stata di tentata esportazione di specie native senza permesso. Per il momento ha pagato una cauzione ed è stato rilasciato ma rischia fino a 10 anni di carcere e una multa di 55 mila euro. Il personale della dogana si è accorto ...

Ragazzo di 19 anni ucciso sotto casa a colpi di pistola : Omicidio a Brindisi, in via Tevere: la vittima è Giampiero Carvone. Inutili i soccorsi: il giovane è morto in ospedale...

Auto fuori strada : morto un Ragazzo di 22 anni - feriti i due amici : L'incidente poco prima dell'alba tra i comuni di Capua e Vitulazio (Caserta). Il giovane è morto dopo l'arrivo in ospedale