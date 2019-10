Rachel Brosnahan da Mrs Maisel all’horror in una serie antologica con Travis Fimmel e

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 4 ottobre 2019) La corsa trionfale di The Marvelous Mrs.procede senza intoppi – la terza stagione debutta su Prime Video il 6 dicembre – e lo stesso può dirsi per. La pluripremiata interprete della stand-up comedienne Midgeè infatti pronta a guidare un nuovo, ambizioso progetto televisivo prodotto da Gunpowder & Sky e commissionato dalla neonata piattaforma statunitense Quibi. Si tratta di 50 States of Fright,horrorguidata da Sam Raimi. Ciascun episodio ruoterà attorno a una diversa storia dell'orrore, ispirandosi a leggende metropolitane e racconti popolari diffusi negli Stati Uniti e da sempre fonte di grande spavento. Gli interpreti più rilevanti dellasaranno la stessa(Vikings) e Christina Ricci. Al loro fianco in uno o più episodi anche Jacob Batalon (Spiderman: Homecoming, Spiderman: Far From Home), ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Rachel Brosnahan reciterà per Sam Raimi nella serie 50 States of Fright - holmeself : commento tecnico su #themarvelousmrsmaisel: che bona rachel brosnahan - househarington : si vabbè ragazzi io mi sono innamorata pazzamente di Rachel Brosnahan. -