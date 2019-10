“Quando fuori piove” | il nuovo videoclip di Ultimo

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 4 ottobre 2019) È in radio "Quandopiove" (Honiro Label) ilbrano diestratto da "Colpa delle Favole" (doppio disco di platino), che ha debuttato al Primo posto della classifica ufficiale FIMI/Gfk mantenendo la posizione per ben cinque settimane consecutive. Il brano è accompagnato dal, firmato dal regista Emanuele Pisano. In "Quandopiove" le favole sono portatrici di illusioni:a cuore aperto canta l inadeguatezza e le difficoltà vissute in una relazione. Nel racconto di una storia, il cui pensiero è ancora molto presente, lo sguardo si apre sulla realtà e, con amara nostalgia, arriva il momento di distinguere il mondo vero da quello delle favole, solo apparentemente perfetto. Da qui la delusione per tutto ciò che si perde quando non si dà più valore al tempo trascorso insieme, tempo che "ha preso tutto e ha preso anche il nostro amore".Il video ha ...

