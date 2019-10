Pronostici Serie A | le quote di William Hill per le gare della 7^ giornata

Pronostici Serie A - le quote di Sisal Matchpoint per le gare della 7^ giornata : Fari puntati a San Siro per la settima di Serie A, dove va in scena il Derby d’Italia Inter – Juventus numero 200 che, dopo diversi anni, vede la squadra di Conte affrontarlo da capolista e veramente in grado di lottare per lo scudetto fino alla fine. Sarà la prima fuga dell’Inter che, vincendo, allungherebbe il distacco a + 5, oppure sarà sorpasso Juve, al momento seconda a -2? I bookmaker di Sisal Matchpoint sono prudenti e prefigurano ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb per la 7^ giornata : blitz per Entella - Benevento e Chievo : Pronostici Serie B – Si gioca la settima giornata di Serie B. Un turno che promette spettacolo nella Serie cadetta. Si inizia con Perugia-Pisa venerdì, si prosegue sabato con sei match in programma, tra cui Spezia-Benevento e Pordenone-Empoli. Tre partite in calendario domenica, tra le quali Ascoli-Pescara e Salernitana-Frosinone. I consigli di CalcioWeb per gli appassionati di scommesse. PERUGIA-PISA GOAL – Il Perugia non può ...

Pronostici Serie C - i consigli di CalcioWeb : il Catania può portare a casa un risultato positivo : Pronostici Serie C – Si torna in campo per il campionato di Serie C, la stagione entra sempre più nel vivo, in particolar modo grande spettacolo nel Girone C con tante squadre in grado di lottare per la vittoria del campionato e per la promozione. Il turno si apre con la partita tra Teramo e Rieti, alta tensione per gli ospiti che nelle ultime ore hanno dovuto fare i conti con il ribaltone in panchina. L’Avellino affronta in ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb : turno bello e pieno di incognite - rischiano Torino e Atalanta : Pronostici Serie A – Il massimo campionato italiano inizia ad entrare nel vivo. Rinviata Brescia-Sassuolo, che si sarebbe dovuta giocare questa sera, tra sabato e domenica si scende in campo per il settimo turno. Occhi puntati chiaramente su prima e seconda, Inter e Juve, che si scontrano per un affascinante derby d’Italia. I consigli di CalcioWeb per gli amanti delle scommesse. SPAL-PARMA 1 – Mettiamola così: la Spal ha ...

Pronostici Serie A - lotta Scudetto : scendono le quote di Inter e Atalanta : Questa sera banco di prova importante per l’Inter di Antonio Conte, attesa a Barcellona per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Ma intanto, l’undici nerazzurro in campionato sta volando, con 6 vittorie in altrettante gare. Per quanto riguarda lo Scudetto, la valutazione su Handanovic e compagni, secondo i trader 888sport.it, è scesa ancora rispetto a una settimana fa, passando da 3,75 a 3,50 e ...

Pronostici Serie B/ Scommesse e quote : Benevento favorito sull'Entella : PRONOSTICI SERIE B: le quote e le Scommesse sulle partite della sesta giornata. Domani spicca su tutti il match del Vigorito, Benevento Entella.

Pronostici Serie B/ Scommesse e quote : Venezia leggermente favorito sul Pisa : PRONOSTICI SERIE B: le quote e le Scommesse sulle partite della sesta giornata. Vediamo le previsioni dei bookmaker per Venezia Pisa in più dettaglio.

Pronostici Serie A - le quote di Planetwin365 per le gare della 6^ giornata : Novanta minuti che potrebbero cambiare il percorso di Milan, Fiorentina e Roma in campionato, dopo sole sei giornate. Tre allenatori che hanno in comune l’obbligo di portare punti a casa ma, soprattutto, di esprimere un buon gioco sul campo. I destini di Marco Giampaolo e Vincenzo Montella si incrociano a San Siro nel posticipo serale, dove i rossoneri partono con una risicata fiducia dei bookmakers: 2,34 la quota fissata dagli analisti di ...

Pronostici Serie A - le quote di William Hill : riscatto Napoli - Atalanta e Juventus favorite : La sesta giornata di Serie A parte sabato pomeriggio con Juventus–Spal. La formazione bianconera è imbattuta in casa da ben ventitré incontri nel massimo campionato: dopo quella del Liverpool, si tratta della seconda striscia positiva più lunga nei cinque maggiori campionati europei in corso. Statistica non di buon auspicio per gli sfidanti, quotati infatti a 17.00 sulla lavagna di William Hill. Ben più semplice il punto di vista dei ...

Pronostici Serie C - i consigli di CalcioWeb sul girone C : tanti gol in Reggina-Catania e Casertana-Catanzaro : Pronostici Serie C – Si gioca la settima giornata della Serie C. In particolare, sempre più agguerrito il girone C, quello centro-meridionale. Il pareggio tra Ternana e Reggina ha consentito al Catanzaro, vittorioso contro il Rieti di balzare in testa a pari punti con gli umbri e a +1 sugli amaranto. Dodici punti anche per il Catania, a 11 c’è il Potenza. I consigli di CalcioWeb. Pronostici Serie C Casertana-Catanzaro GOAL ...

Pronostici Serie A - tutto pronto per la sesta giornata : le quote di Sisal Matchpoint : Alla sesta giornata di campionato, tutti rincorrono l’Inter. La squadra di Conte è prima da sola a punteggio pieno, con 5 vittorie su 5 gare, 10 gol fatti e solo 1 subito. Un ruolino di marcia perfetto che i nerazzurri non vogliono interrompere, l’obiettivo è la sesta vittoria consecutiva a Genova, contro una Sampdoria in piena crisi. I blucerchiati sono ultimi in classifica, con 3 punti in 5 partite che fanno tremare la panchina di mister ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb per la 6^ giornata : il Trapani torna al gol - primo pari Cittadella : Pronostici Serie B – Dopo il turno infrasettimanale, la Serie B torna in campo per la sesta giornata. Tanti i match interessanti a partire dall’anticipo del venerdì tra Pescara e Crotone. Sabato spicca Empoli-Perugia, domenica si gioca Benevento-Entella. L’Ascoli, capolista, è di scena a Cremona nel posticipo. I consigli di CalcioWeb per gli appassionati di scommesse. Pronostici Serie B PESCARA-CROTONE GOAL – ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb della 6^ giornata : Milan-Fiorentina da Over : Pronostici Serie A – Nemmeno il tempo dei bilanci per la 5^ giornata che già si torna in campo per il nuovo turno del massimo campionato italiano. Sabato di grande passione, si prende il via con la partita tra Juventus e Spal, i bianconeri sono lanciati e non hanno intenzione di fermarsi, la squadra di Semplici è in piena crisi e non sembra in grado di poter impensierire il club bianconero. Alle 18 la risposta dell’Inter contro ...

Pronostici Serie B/ Quote e scommesse : Perugia favorito al Curi - 5giornata - : PRONOSTICI SERIE B: Quote e scommesse sulle partite che si giocano per la quinta giornata, primo turno infrasettimanale nel campionato cadetto.