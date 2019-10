Pronostici Serie A | le quote di Sisal Matchpoint per le gare della 7^ giornata

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Fari puntati a San Siro per la settima diA, dove va in scena il Derby d’Italia Inter – Juventus numero 200 che, dopo diversi anni, vede la squadra di Conte affrontarlo da capolista e veramente in grado di lottare per lo scudetto fino alla fine. Sarà la prima fuga dell’Inter che, vincendo, allungherebbe il distacco a + 5, oppure sarà sorpasso Juve, al momento seconda a -2? I bookmaker disono prudenti e prefigurano una gara molto equilibrata, lesono quasi alla pari con gli uomini di Conte leggermente favoriti a 2.70, i bianconeri indietro di un soffio a 2.75, mentre il pareggio si gioca a 3.25. Anche gli scommettitori non si sbilanciano ma danno una leggera preferenza alla Juventus: sulla vittoria bianconera a San Siro ha puntato il 41%, il 30% ha scelto invece i padroni di casa. Il punto di forza di questa Inter è la solidità difensiva, Handanovic in ...

