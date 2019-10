Pogba Juventus | spiraglio per gennaio | di mezzo una contropartita!

Calciomercato Juventus - Pogba vorrebbe tornare a Torino : Continuano ad arrivare notizie molto interessanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Paul Pogba, giocatore che è nella testa dei dirigenti bianconeri da anni. Il centrocampista francese vorrebbe cambiare aria da qualche tempo: già la scorsa estate la Juventus ha fatto un tentativo con il Manchester United, ma non è riuscita a trovare un'intesa economica. Il club inglese infatti chiedeva ...

Calciomercato Juventus - Pogba potrebbe lasciare il Manchester United a gennaio : A tenere banco in questi giorni è sicuramente la Champions League, con la Juventus che martedì affronterà il Bayer Leverkusen in un match molto importante per la classifica del girone: vincere significherebbe gettare le basi per la qualificazione agli ottavi. Oltre al calcio giocato, altro argomento di discussione fra i media sportivi è il Calciomercato, nonostante si sia chiuso da più di 20 giorni. Si parla molto delle trattative che potrebbero ...

Mercato Juventus - da Mbappè a Pogba : capitale extra per il grande colpo : Mercato Juventus – Un aumento di capitale da 300 milioni di euro e in casa Juventus si sogna e si lavora per un nuovo grande colpo. Il club bianconero, con l’incremento dei fondi, punta non solo al Mercato ma ad un nuovo grande progetto che preveda la costruzione di uno stadio da 5mila posti riservato alla squadra femminile e all’Under-23. Ma il capitale in più servirà anche all’acquisto di un nuovo grande colpo sul ...

Calciomercato Juventus - nel mirino Pogba per gennaio : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paul Pogba, uno dei giocatori più corteggiati dalla dirigenza bianconera nell'ultima sessione estiva. Il centrocampista francese alla fine è rimasto al Manchester United, nonostante su di lui ci fosse anche il Real Madrid, club che era disposto a mettere sul piatto cifre molto alte per assicurarsi le sue ...

Juventus - si penserebbe già agli acquisti del prossimo anno : piacciono Pogba e Mbappè : La Juventus da due anni a questa parte sta regalando ai suoi tifosi grandi acquisti: l'arrivo di Cristiano Ronaldo della scorsa stagione ha evidentemente dimostrato come il presidente Agnelli abbia tutta l'intenzione di investire in maniera massiccia sul club e portare grandi giocatori, non solo per motivi sportivi ma anche per quelli commerciali. Quest'anno ad esempio l'investimento principale ha riguardato un giovane difensore centrale che è ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ M.Pogba : 'Mio fratello sta aspettando' - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. Ultime notizie, il fratello di Pogba ha parlato della volontà di Paul di lasciare il Manchester United.

Juventus : dopo le cessioni - potrebbe arrivare uno fra Icardi - Chiesa e Pogba : La Juventus prosegue la preparazione estiva ed il lavoro di Maurizio Sarri sta riguardando la parte tattica e quella atletica. L'esigenza principale però rimane la cessione di alcuni esuberi, così da alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori e possibilmente sistemare un bilancio provato da investimenti importanti, come quello riguardante De Ligt dall'Ajax. Sono tanti a rischio cessione: Perin, Rugani, Khedira, Matuidi, Mandzukic, ...

