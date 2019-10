Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Modena, 4 ott. – (AdnKronos) – Una due giorni di incontri e confronti sulla, sui modelli di business esistenti e nuovi per le mutate realtà del mercato e del contesto sociale. L’Apb (Associazone Italiana per lae il Controllo dinelle, nelle Finanziarie e nelle Assicurazioni) si riunisce a Modena, alsede di. L’incontro annuale, che segue quello di Reggio Emilia nel 2018, ha come tema lae l’adeguamento dei modelli di business e dei modelli operativialle nuove realtà del mercato. A coordinare i lavori il Presidente Onorario di Apb Francesco Monti: “Una lunga storia che parte da lontano – dice – siamo alla ventiseiesima convention di Apb da quando alla fine degli anni ’90 un gruppo di colleghi decise di fondare l’Associazione e di trovarsi ...

BinaryOptionEU : Pianificazione e gestione delle banche al Forum Monzani di GruppoBPER_PR - TV7Benevento : Pianificazione e gestione delle banche al Forum Monzani di Bper... - fisco24_info : Pianificazione e gestione delle banche al Forum Monzani di Bper : -