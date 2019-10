Peugeot e-208 - Al volante dellelettrica francese

Peugeot 208 - Al volante della Puretech 130 Eat8 : Non vuole passare inosservata, la nuova Peugeot 208: lo suggeriscono i suoi "canini" luminosi, che fanno da luci diurne, e la fascia nera a tutta larghezza presente in coda. Sono due degli elementi stilistici preponderanti del modello, erede dalla 205 del 1983 nonché ultima evoluzione delle compatte del Leone, vendute in oltre 22 milioni di unità. Per quanto riguarda i propulsori sin dal lancio, saranno disponibili tre differenti ...

Peugeot celebra la fine dell'estate con il Jova Beach Party e la nuova 208 : Partner del tour che ha infiammato le spiagge italiane nei mesi estivi, Peugeot sarà presente anche nell'esclusiva tappa

Nuova Peugeot 208 vince il premio Auto 2019 : Il capo progetto di Nuova Peugeot 208, Guillaume CLERC, ha ricevuto, a nome dell'equipe Prodotto Peugeot diretta da Laurent BLANCHET, il premio Eurostar per l'Auto 2019 assegnato da Automotive News Europe. La giuria ha apprezzato il carattere innovativo di Nuova Peugeot 208, innanzitutto per il suo stile distintivo ma anche per il Peugeot i-Cockpit® tridimensionale

Ciuffi e Peugeot 208 vincono anche in Friuli : Grandissima prestazione della squadra ufficiale Peugeot con la 208 R2B guidata da Tommaso Ciuffi al 55° Rally del Friuli. Navigato da Nicolò Gonella, il pilota toscano ha saputo accumulare secondi su secondi di vantaggio nel corso delle 11 prove speciali vincendo così il rally nella categoria 2 Ruote Motrici. Ancor più significativo, se possibile, l'8°

Peugeot 208 - In Italia con prezzi a partire da 14.950 euro : La Peugeot ha diffuso i listini Italiani della nuova 208, che sarà disponibile nel nostro paese a partire da 14.950 euro in versione benzina, da 19.450 euro in quella diesel e da 33.400 euro in quella elettrica. Quattro endotermici e l'elettrico. Gli allestimenti sono denominati Like, Active, Allure, GT Line e GT, con quest'ultimo riservato alla sola elettrica, mentre le motorizzazioni al lancio sono quelle benzina tre cilindri 1.2 Puretech ...