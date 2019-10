Per petrolio e Gnl è caos nei mari dopo le sanzioni Usa contro Cosco

Una misteriosa Perdita di petrolio ha contaminato alcune spiagge brasiliane : Una perdita di petrolio ha contaminato le coste di otto stati brasiliani, ma l’agenzia per l’ambiente del Brasile ha comunicato di non avere scoperto l’origine della perdita. Il problema ha interessato diverse spiagge lungo 3mila chilometri di costa nella parte

Grecia - il governo Mitsotakis punta sulle rinnovabili ma continua a dare licenze Per estrarre petrolio. E inquieta Ankara : Il nuovo governo greco guidato dal liberal-conservatore Kyriakos Mitsotakis punta molto sulle fonti di energia rinnovabili. Ma al tempo stesso, vista la concomitanza delle licenze di trivellazione concesse da Cipro a Exxon, Eni e Total, flirta con il fossile con la sponda di Washington. Atene ha iniziato la settimana di incontri strategici all’Onu nella consapevolezza che il dossier energetico sarà decisivo anche per le sorti geopolitiche ...

Petrolio - tutti i trucchi dei sauditi Per promuovere l’Ipo di Aramco : La corsa verso la quotazione in borsa di Saudi Aramco non si è fermata:?la tabella di marcia prosegue senza variazioni. Ed è forse proprio per questo che Riad ha alzato una cortina di fumo sulle reali condizioni degli impianti danneggiati dagli attacchi di sabato:?la promessa è che la produzione di Petrolio tornerà presto come prima e i sauditi stanno facendo davvero di tutto per guadagnare la cieca fiducia del mercato

Petrolio - la corsa (a ostacoli)?dei sauditi Per riattivare la produzione : Il ministro saudita dell’Energia nella prima conferenza stampa dopo gli attacchi di sabato ha provato a rassicurare il mercato e il Brent ha ritracciato parte del rialzo record di lunedì. Ma fonti del Sole 24 Ore hanno constatato che i danni agli impianti sono in realtà «molto gravi» e richiederanno «diversi mesi di lavoro». Nel frattempo Riad sarà costretta a sfruttare la capacità di riserva dei giacimenti, privando se stessa – e il mondo – di ...

Trump non attacca e Riad pompa Il petrolio crolla - scampato Pericolo : petrolio in deciso calo oggi dopo il violento rialzo della vigilia seguito ad un attacco al principale impianto petrolifero dell'Arabia Saudita sabato scorso. Un attacco condotto con "precisione chirurgica" da almeno 20 droni e svariati missili che potrebbe avere l'Iran come mandante, ma Teheran respinge l'ipotesi al mittente. Trump non sembra voler replicare sul piano militare e preferire cercare la via diplomatica, ...

Usa-Iran - guerra del petrolio : «Benzina può suPerare i 2 euro al litro» : Dopo l'attacco agli impianti petroliferi sauditi, l'impatto sui prezzi del petrolio per ora resta limitato. «Ma attenzione. L'ipotesi da non escludere è che le crescenti...

Riad Perde greggio - gli Usa accusano l'Iran. Timori Per il prezzo del petrolio : Il Golfo Persico torna a infiammarsi. Perché colpire l’oro nero del Regno Saud è una minaccia ancor più grave del sequestro di una petroliera o un drone abbattuto. Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha accusato l’Iran per gli attacchi agli impianti petroliferi sauditi, affermando che Teheran “ha lanciato un attacco senza precedenti alle forniture energetiche mondiali”.Una destabilizzazione ...

Disastro alle Bahamas dopo l'uragano : petrolio si riversa nell'oceano. Ancora 2500 disPersi : La situazione alle Bahamas è catastrofica a diversi giorni dal transito del violento uragano Dorian, che la scorsa settimana si è abbattuto con la sua massima intensità tra le Isole di Abaco e...

Gli Usa di Trump suPerano i sauditi : primi al mondo Per l'export di petrolio : A giugno le esportazioni americane di greggio hanno superato quelle dell'Arabia Saudita alle prese con i tagli Opec. La spinta della Casa Bianca alle nuove esplorazioni, allo shale oil e al gas naturale liquefatto

Batterie Per auto elettriche - Ue alla rincorsa dell’Asia Per il “nuovo petrolio”. Francia e Germania in pole - in Italia un impianto pilota : C’è un settore che non potrà mancare nello “European green deal” che Ursula von der Leyen intende presentare nei primi 100 giorni di mandato. Quello delle celle per le Batterie agli ioni di litio in cui accumulare l’energia prodotta da fonti rinnovabili e, soprattutto, con cui alimentare le auto elettriche. Perché, dopo quella dal petrolio russo, tra un decennio l’Europa rischia un’altra dipendenza: quella ...

La coppia De NiroScorsese di nuovo insieme Per raccontare storie di indiani e petrolio : Nel film che parla della strage degli Osage c'è anche Leonardo DiCaprio. Mentre Netflix sta per mandare in streaming, quest'autunno, The Irishman, film molto atteso perché riunisce la coppia vincente Robert De Niro e Martin Scorsese, si parla di una nuova collaborazione fra l'attore e il regista che hanno segnato un'epoca di grande cinema. Si pensi a Mean Streets, Toro scatenato, Quei bravi ragazzi, Taxi Driver e Casino, film ben presenti ...