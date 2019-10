Pensioni | Il Sole 24 Ore | ' Rischio nuovi esodati | possibile scalone di 5 anni post 2021'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Si profila ildial termine del periodo sperimentale di tredella pensione anticipata quota 100, con unodi 5per gli esclusi dal provvedimento. L'allarme viene lanciato dalle colonne de 'Il24 Ore', nell'approfondimento a cura dei giornalisti Davide Colombo e Marco Rogari. Secondo i due esperti in materia previdenziale dello storico quotidiano economico, se l'attuale governo Pd-M5S non avvierà un sistema per armonizzare ilquota 100, in Italia potrebbe tornare in auge il termine tristemente collegato alla riforma Fornero, per cui i precedenti esecutivi hanno dovuto realizzare svariate e costose salvaguardie.quota 100: il caso limite portato come esempio da 'Il24 Ore' La coppia di giornalisti de 'Il24 Ore' riporta il caso limite dei lavoratori Giove Luca. Entrambi hanno maturato 38di ...

davidebielli1 : Pensioni, scalone di cinque anni per gli esclusi da quota 100 - Il Sole 24 ORE - JeanpierreIramA : Pensioni, scalone di cinque anni per gli esclusi da quota 100 - Il Sole 24 ORE - franbellino : Pensioni, per quota 100 adesioni al ralenti ma la spesa vola oltre 300 miliardi - Il Sole 24 ORE -