Parmigiano | export record | +26% Solo Trump poteva stopparlo

Export da record per il Parmigiano Solo Trump poteva stopparlo : Solo la politica economica di Donald Trump poteva frenare la corsa record delle esportazioni verso gli Stati Uniti di Parmigiano Reggiano, Grana Padano e Gorgonzola. Un mercato dove la qualità dell'agroalimentare made in Italy ha spinto le vendite di questi prodotti nei primi otto mesi del 2019 ad un ritmo di crescita dell'8,3%.

Dazi Usa - un miliardo il conto per l'export alimentare. Parmigiano teme -90% : Per il Re dei formaggi, il Parmigiano Reggiano, si prospetta pesante il conto del verdetto odierno del Wto che ha stabilito che gli Usa potranno imporre Dazi ai Paesi europei per 7,5 miliardi di...

Parmigiano - export a rischio con i dazi Trump nell’anno record : Le associazioni dei produttori mobilitate a difesa di Grana e Parmigiano contro le misure protezionistiche annunciate dall'amministrazione Usa. Gli Stati Uniti sono il principale mercato di esportazione grazie anche a una crescita record del 26% nel primo semestre: oltre 400mila forme, quasi il 5% della produzione annua

Export Parmigiano - è record storico : 12.01 Mai così tanto Parmigiano Reggiano e Grana Padano sono stati consumati all'estero. L'Italia festeggia il record storico, con le esportazione in aumento del 16% in valore nei primi 5 mesi del 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018.Il dato è fornito della Coldiretti in occasione del Parmigiano Day, a Bologna. Il prodotto tipico del Made in Italy spopola in Germania (+19%), Regno Unito (+15%), Francia (+11%) e registra vendite record ...

Con dazi Usa -90% export di Parmigiano : 11.35 export del parmigiano negli Usa a rischio a causa dei dazi dell'amministrazione Trump,che potrebbero essere autorizzati dal Wto il prossimo 30 settembre. Lo sostiene Coldiretti, secondo cui le misure potrebbero compromettere le esportazioni anche fino al 90%. Il mercato Usa è il secondo per il re del formaggio. Trump minaccia di applicare un dazio pari al valore del prodotto, il che porterebbe la tassa da 2,15 a 15 dollari al kg, facendo ...

Dazi : -90% di export negli Usa - il popolo del Parmigiano in piazza : Sono migliaia gli allevatori, casari, stagionatori, gastronomi e consumatori del popolo del parmigiano scesi in piazza con mucche, caldaia e zangole al seguito al Villaggio contadino della Coldiretti nel centro di Bologna per difendere il prodotto italiano più conosciuto nel mondo minacciato dalla guerra dei Dazi con gli Usa, che potrebbero essere autorizzati il prossimo 30 settembre dal Wto ad applicare tariffe per un importo compreso tra 5 e ...

Ceta - crolla l’export di Grana e Parmigiano in Canada : dall’inefficiente gestione delle quote al via libera ai tarocchi - ecco i possibili motivi : Dopo l’aumento del 2018, nei primi mesi del 2019 sono crollate le esportazioni di Grana Padano e Parmigiano Reggiano e, in generale, quelle dei prodotti caseari italiani verso il Canada. Questo nonostante l’export complessivo verso Toronto continui ad aumentare, a due anni dall’applicazione in forma provvisoria del Ceta, l’accordo di libero scambio del quale la ministra dem delle Politiche Agricole Teresa Bellanova vuole la ratifica, in barba ai ...

Grana Padano e Parmigiano Reggiano - allarme export per i dazi Usa : "Rischiamo di scomparire" : Gli incrementi dei dazi annunciati da Donald Trump mettono in pericolo due eccellenze gastronomiche italiane. "Pronti a...