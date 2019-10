Paranoia | Happiness is Mandatory | rinviata l' uscita del CRPG dallo humor dark e dalle

WRC 8 - Bee Simulator e Paranoia : Happiness is Mandatory saranno esclusive temporali di Epic Games Store : Bigben ha annunciato un accordo esclusivo della durata di un anno con l'Epic Games Store per la versione PC di tre dei suoi giochi di fine 2019: WRC 8, in uscita il 5 settembre, Paranoia: Happiness is Mandatory che arriverà il 3 ottobre, e Bee Simulator, disponibile dal 14 novembre."Siamo davvero felici di andare a rinforzare la nostra offerta sull'Epic Games Store. L'ultimo accordo prevede che 3 dei nostri titoli in uscita saranno in esclusiva ...

