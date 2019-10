Pallavolo – World Cup | il ct Blengini esalta la sua Italia | “sono felice per come sia

Fonte : sportfair

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Il commissario tecnico azzurro plaude la propria squadra per l’ottima prestazione di oggi, utile per stendere l’Argentina inCup Arriva il primo successo per la Nazionalena nellaCup in corso di svolgimento in Giappone. Questa mattina a Fukuoka i ragazzi dihanno vinto 3-2 (26-28, 17-25, 25-12, 25-18, 15-10) contro l’Argentina al termine di un match durante il quale, sotto 2-0, sono stati davvero bravi a ribaltare completamente la situazione e a invertire l’inerzia di una gara che a un certo punto sembrava davvero compromessa. Queste le parole del ct al termine della partita: “sono moltopersia maturata questa vittoria. I ragazzi sono solo al terzo match giocato assieme quindi è normale aver bisogno di un po’ di tempo per trovare la giusta quadratura. Soprattutto nei primi due set il nostro servizio non è stato ...

ailinon80 : RT @Volleyball_it: World Cup: Italia camaleonte. Da 0-2 a 3-2 con l'Argentina - ailinon80 : RT @PowervolleyMI: ?? | WORLD CUP Prima vittoria per l'Italia ???? in rimonta contro l’Argentina ????: 3?-2?? per gli azzurri con Sbertoli, Pia… - peetaloso : RT @PowervolleyMI: ?? | WORLD CUP Prima vittoria per l'Italia ???? in rimonta contro l’Argentina ????: 3?-2?? per gli azzurri con Sbertoli, Pia… -