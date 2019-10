Palermo | Orlando conferisce cittadinanza onoraria a vescovo tedesco

Palermo - Rita Dalla Chiesa a Orlando : "Va multato chi espone gadget che richiamano la mafia" : La giornalista figlia del prefetto ucciso da Cosa nostra segnala magliette e calamite col volto del "Padrino". Replica il sindaco: "Il divieto è allo studio, ma c'è già il codice penale"

Palermo - Leoluca Orlando sullo striscione : “Un insulto alla memoria di Raciti” : “Nessun atteggiamento di esaltazione della violenza e dei violenti è tollerabile, nessuno che si sia macchiato di un reato come l’assassino di un agente di Polizia può essere indicato come modello né tantomeno come vittima. Lo striscione apparso all’esterno dello stadio Barberaè un insulto alla memoria di Filippo Raciti, e contro tale atto vanno assunti provvedimenti sanzionatori”. Lo afferma in una nota il sindaco ...

Palermo : Orlando - 'con governo leghista inquinati pozzi cultura solidarietà' : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - "'Vai via terrona puzzolente'. Così è stata insultata una insegnante siciliana a Forlì. 'Maledetto ebreo'. Così è stato insultato il giornalista Gad Lerner ieri. Perso il governo e perse le poltrone il popolo della Lega Nord ha perso anche la maschera. Alle vittime di

Palermo : sindacati a Orlando - 'aprire tavolo su partecipate' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - Convocare un tavolo sulle partecipate del Comune. A rinnovare la richiesta al sindaco di Palermo Leoluca Orlando sono Cgil, Cisl e Uil che oggi hanno inviato una lettera di sollecito al primo cittadino per dare seguito alla richiesta d'incontro già spedita a luglio. "N

Palermo : Orlando assolto - non diffamò Sicindustria/Rpt : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - Il sindaco Leoluca Orlando non diffamò Confindustria Sicilia ma nell'esprimere, a partire dal 2012 e negli anni successivi, i propri giudizi critici sull'operato di alcuni suoi rappresentanti esercitò un "diritto di critica politica" e la "funzione di denuncia di compe

Palermo : Orlando assolto - non diffamò Sicindustria/Rpt : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – Il sindaco Leoluca Orlando non diffamò Confindustria Sicilia ma nell’esprimere, a partire dal 2012 e negli anni successivi, i propri giudizi critici sull’operato di alcuni suoi rappresentanti esercitò un “diritto di critica politica” e la “funzione di denuncia di competenza di un organismo politico importante quale può essere il sindaco di Palermo”. Con queste ...

Palermo : Orlando assolto - non diffamò Sicindustria (2) : (AdnKronos) - Per il giudice monocratico, dal quadro delle dichiarazioni di Orlando "emerge un preciso attacco, dai toni anche coloriti, espresso nel corso degli ultimi anni nei confronti della gestione assunta da Confindustria ad opera di alcuni uomini che, pur avendo intrapreso precise linee di po

Palermo : Orlando assolto - non diffamò Sicindustria : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - Il sindaco Leoluca Orlando non diffamò Confindustria Sicilia ma nell'esprimere, a partire dal 2012 e negli anni successivi, i propri giudizi critici sull'operato di alcuni suoi rappresentanti esercitò un "diritto di critica politica" e la "funzione di denuncia di compe

Palermo : Orlando assolto - non diffamò Sicindustria : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – Il sindaco Leoluca Orlando non diffamò Confindustria Sicilia ma nell’esprimere, a partire dal 2012 e negli anni successivi, i propri giudizi critici sull’operato di alcuni suoi rappresentanti esercitò un “diritto di critica politica” e la “funzione di denuncia di competenza di un organismo politico importante quale può essere il sindaco di Palermo”. Con queste ...

Palermo : Orlando conferisce cittadinanza onorario a comandante carabinieri (2) : (AdnKronos) - "Grazie signor sindaco, grazie Palermo - ha commentato il colonnello Di Stasio - Vado via con un arrivederci sincero profondamente commosso per l’alto riconoscimento che dedico a tutti i carabinieri di Palermo perché senza di loro non sarei qui oggi, a mia moglie e alle mie figlie per

Palermo : Orlando conferisce cittadinanza onorario a comandante carabinieri : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha conferito questa mattina, a Palazzo delle Aquile, la cittadinanza onoraria al comandante provinciale dei carabinieri colonnello Antonio Di Stasio "per l'intenso lavoro svolto da quando ha assunto la direzione del comando" "oltre

Palermo : commiato fra sindaco Orlando e generale esercito Minghetti : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - Incontro istituzionale questa mattina a Palazzo delle Aquile dove il sindaco Leoluca Orlando ha incontrato per un saluto di commiato il generale di divisione Claudio Minghetti che il 12 settembre lascerà l’incarico del comando militare dell’esercito in Sicilia al genera

Palermo - amichevole contro le “vecchie glorie” rosanero : in campo c’è anche Fabrizio Miccoli. E il sindaco Leoluca Orlando non va allo stadio : Tra i “convocati” c’è anche lui, Fabrizio Miccoli, l’ex bomber che ha segnato gol su gol con la maglia dei rosanero. Giocherà con le “vecchie glorie” nell’amichevole contro il ‘nuovo’ Palermo nello stadio che lo ha visto protagonista per diverse stagioni. Ma la sua presenza sta creando non poche tensioni, perché l’attaccante leccese è stato condannato in primo grado a 3 anni e sei mesi ...

Palermo - da Bonisoli dubbi su rinnovo del soprintendente del Teatro Massimo : “Fratello del vicesindaco di Orlando” : Il ministro dei Beni culturali avanza dubbi sul rinnovo del soprintendente del Teatro Massimo di Palermo. Il motivo? È fratello del vicesindaco. Il primo cittadino, però, definisce pretestuose le perplessità avanzate da Roma. Botta e risposta a distanza tra Alberto Bonisoli e Leoluca Orlando, che è anche di diritto presidente della fondazione lirica Teatro Massimo. A innescare la miccia la lettera inviata dal ministro sulla riconferma di ...