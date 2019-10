Orlando punge Renzi | Peggio andrà nei sondaggi e più farà casino

Fonte : agi

(Di venerdì 4 ottobre 2019) "Penso che la scissione sia stato un danno grande per il governo e la tenuta della maggioranza". Lo ha detto Andreasul palco della festa Dems a Rimini. "andrà nei sondaggi e più farà casino", ha inoltre commentato riferendosi a Matteo, "creera' fibrillazioni. Farà di tutto per attirare l'attenzione. Il governo secondo me reggerà".ritiene che le dichiarazioni dell'ex premier siano "la manifestazione di un tratto tipico di una persona che ha grandi pregi ma anche grandi difetti: il disprezzo per l'interlocutore e una esaltazione della propria azione. Queste sono cose non fanno bene a una coalizione. Serve rispetto degli interlocutori con cui si fa il viaggio". Ed aggiunge: "Ha ragione Conte, i lavoratori chiedono rispetto. Sono pochi i 40 euro? Lavoreremo per aumentarli". "Non ricomincino campagne elettorali parallele" ...

