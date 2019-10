Ocean Cleanup | funziona il galleggiante per pulire il Pacifico dalla plastica

"Funziona!". La macchina di Ocean Cleanup ha iniziato a pulire il Pacifico dalla plastica : Ha successo la prima raccolta di plastica nel Pacifico effettuata da “The Ocean Cleanup ”, l’organizzazione senza scopro di lucro il cui obiettivo è la pulizia degli Ocean i. Il sistema 001 / B inventato dall’olandese, allora 18enne, Boyan Slat è passato dalla fase di progetto a quella operativa e sembra che stia raccogliendo con successo i detriti di plastica . L’ingegnosa macchina consiste in una ...

Plastica - il sistema della Ocean Cleanup funziona e sta raccogliendo tonnellate di rifiuti : funziona il megaraccoglitore della Plastica ammassata sulla superficie del mare, hanno annunciato i tecnici della Ocean Cleanup che stanno testando il sistema dislocato 2000 chilometri al largo della California. Dopo una serie di tentativi falliti, il nuovo prototipo di catcher si è dimostrato efficace al contrario di quanto accaduto col vecchio che muovendosi non riusciva a raccattare l'immondizia Plastica di tutte le dimensioni e ...

The Ocean Cleanup funziona : la macchina per pulire gli oceani sta raccogliendo plastica nel Pacifico : Lanciato dal giovane olandese Boyan Slat nell’ottobre del 2012, finalmente The Ocean Cleanup è passata dalla fase di progetto a quella operativa. Il “divoratore di rifiuti” che sfrutta il flusso delle maree e delle correnti sta catturando plastica nel Pacifico. Ad annunciarlo la stessa organizzazione.Continua a leggere