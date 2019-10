Obesity Day | 10 ottobre consigli gratuiti e incontri a Bambino Gesù per prevenire

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Roma – Giovedì 10nella sede di Roma – San Paolo una giornata sulla corretta alimentazione insieme medici, nutrizionisti ed esperti del settore. L’accesso è libero e gratuito. In occasione dell’Day, la Campagna Nazionale di Sensibilizzazione per la prevenzione dell’obesità e del sovrappeso, giovedì 10dalle 10 alle 17, nella sede di San Paolo Fuori Le Mura (viale di San Paolo, 15 – Roma) medici e nutrizionisti dell’Ospedale Pediatricosaranno a disposizione di bambini e adulti per illustrare i criteri di una corretta alimentazione come strumento di prevenzione per tutte le età. La partecipazione è libera e gratuita. L’Day è una manifestazione promossa dalla Fondazione Adi (Associazione di Dietetica e Nutrizione Clinica Italiana). Il focus di quest’anno è ‘peso e benessere’, un rapporto che può essere mantenuto nel giusto ...

