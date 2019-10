Nuovo anticorpo monoclonale per l’emicrania

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Milano, 4 ott. (AdnKronos Salute) – E’ stata ribattezzata ‘la regina delle cefalee’, colpisce circa il 12% della popolazione mondiale e per il 70% dei pazienti gli attacchi sono invalidanti: è l’emicrania nei numeri del Censis, patologia al centro di un incontro, oggi a Milano, con alcuni dei maggiori esperti italiani di neurologia. L’occasione è stato l’arrivo sul mercato una nuova classe di farmaci che, secondo gli studi, sono efficaci nel ridurre la frequenza degli attacchi.Quindi non più i medicinali da banco, con cui finora il 50% degli emicranici ha provato a tenere sotto controllo la malattia, ma un, fremanezumab, i cui effetti sono stati documentati nel corso del programma di sviluppo clinico. La nuova molecola anti-Cgrp si somministra con iniezione sottocutanea sulla coscia, indolore. Si fa una volta al ...

