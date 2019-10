Nuova Audi Q3 Sportback | sintesi perfetta di bellezza e tecnologia

Volkswagen - Collaudi in corso per la Viloran - la Nuova monovolume per la Cina : La Volkswagen sta collaudando in Europa un prototipo che anticipa una monovolume probabilmente destinata al mercato cinese. In base a quanto visto in altre foto spia precedenti è probabile che il nome scelto per il modello sia Viloran.Un monovolume per la Cina. Le fattezze sono quelle di una Mpv ancora più grande della Sharan europea. La fiancata ha in comune la portiera scorrevole con il binario ben visibile, mentre in coda i fari sono coperti ...