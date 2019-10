Nuoto | ISL Indianapolis 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Nuoto - Matteo Giunta : “La ISL è una competizione che mi entusiasma. Federica Pellegrini lavorerà in chiave olimpica” : La ISL (International Swim League) del magnate ucraino Konstantin Grigorishin, circuito internazionale di gare dedicate al Nuoto in piscina, è senza dubbio l’attrazione di questo inizio di stagione nell’ambito natatorio. La specialità vuol proiettarsi agli occhi degli appassionati con connotati diversi dal passato e dunque, anche per dare soddisfazione dal punto di vista economico agli atleti che saranno al via, si parte con questa ...

Nuoto - Matteo Giunta : “La ISL è una competizione che mi entusiasma. Federica Pellegrini lavorerà in chiave olimpica” : La ISL (International Swim League) del magnate ucraino Konstantin Grigorishin, circuito internazionale di gare dedicate al Nuoto in piscina, è senza dubbio l’attrazione di questo inizio di stagione per il Nuoto in piscina. La specialità vuol proiettarsi agli occhi degli appassionati con vesti diverse dal passato e dunque, anche per dare soddisfazione dal punto di vista economico agli atleti che saranno al via, si parte con questa nuova ...

Nuoto : Gabriele Detti e Ilaria Cusinato rinunciano alla ISL. Gli azzurri focalizzati al 100% per Tokyo 2020 : La ISL (International Swim League) del magnate ucraino Konstantin Grigorishin, circuito internazionale di gare dedicate al Nuoto in piscina, non vedrà sui blocchetti di partenza due esponenti importanti della Nazionale azzurra. Ci si riferisce a Ilaria Cusinato e a Gabriele Detti. La veneta e il livornese avrebbero dovuto far parte della compagine Aqua Centurions, capitanata da Federica Pellegrini e con tanti atleti del Bel Paese protagonisti ...