Nuoto | ISL 2019 | inizia la Champions League Le grandi stelle si mettono in mostra

Fonte : oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Tutto pronto per la ISL (International Swimming), circuito di gare delin piscina del magnate ucraino Konstantin Grigorishin. Ladelle vasca inizierà il proprio spettacolo da Indianapolis (domani 5 ottobre) e l’obiettivo è chiaro: promuovere la specialità e permettere agli atleti di avere compensi adeguati. Un format che vedrà otto squadre protagoniste (quattro dell’Europa e quattro degli Stati Uniti) nei sette appuntamenti in programma e in ogni tappa gli atleti cercheranno di conquistare più punti possibili per far sì che le due migliori compagini del Vecchio Continente e degli States si affrontino nelle finali di Las Ves Vegas. Una competizione in vasca corta che promette spettacolo. Di seguito le formazioni al via: EUROPA Aqua Centurions Team Iron London Roar Energy Standard STATI UNITI New York Breakers LA Current Cali Condors DC ...

genovesergio76 : Eurosport : Federica Pellegrini, Ledecky, Peaty e non solo: tutto quello che devi sapere sulla ISL - - Kappaellenet : ISL: La nuova era del nuoto si apre ad Indianapolis - LaPresse_news : Scozzoli: 'Carichissimi per Isl. Finale? Difficile ma non si sa mai' -