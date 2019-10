Nozze in vista? Noleggia l’abito e lascia fare tutto al wedding team

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 4 ottobre 2019) DressYouCan ci ha visto giusto. Uno degli aspetti più stressanti dell’organizzazione di un matrimonio è il tempo: se ne perde un’enorme quantità tra scelta del, del fotografo, della location, dell’allestimento, del catering… Per non parlare delle spese che la futura coppia, o chi per essa, deve affrontare: un salasso. Romanticherie a parte, sono sempre più numerose le bride to be convinte che non sia fondamentale sborsare cifre da capogiro per un abito che indosseranno una sola volta nella vita. Come? Come poter sfoggiare, nel giorno più bello, il vestito dei sogni senza svuotarsi le tasche (e magari facendo anche una scelta sostenibile)? Come arrivare al fatidico «Sì» senza prendersi un esaurimento? LEGGI ANCHETre abiti per tre matrimoni vip: Misha Nonoo, Cristina Chiabotto e (di nuovo) i Biebers Il trend più interessante del momento nel settore prevede di poter ...

valeriacigliola : @GassmanGassmann Con Roma è stato amore a prima vista; anzi, quando ancora non l'avevo visitata, a primo racconto.… - qn_giorno : #Milano, #matrimonioaprimavistaitalia, per Federica e Fulvio nozze al capolinea (senza esitazioni) - infoitcultura : Justin e Hailey Bieber: com'è andata la cena prematrimoniale in vista delle nozze che si tengono oggi -