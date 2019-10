Non ha gli insegnanti di sostegno Madre ritira da scuola la figlia autistica

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 4 ottobre 2019) “Fede lascia la, ma non per sua volontà”. Inizia così lo sfogo postato su Facebook di Rita Masia,di Federica, una ragazza 19enne. La donna ha scelto dire ladall’istituto d’arte di Sassari a cui era iscritta perché la ragazza, dalla data di inizio delle scuole, ovvero il 16 settembre, stava ancora aspettando che le venisse assegnato un insegnante di. “Passo le mie ore seduta in classe a guardare gli altri studenti e sapete perché?Perché non mi danno ciò che mi spetta. Lee gli educatori” scrive nel post la donna a nome dellaFederica. Masia nel post ha poi denunciato di non aver ottenuto risposte né aiuti dalla politica e in particolare dal primo cittadino di Sassari. Federica stava frequentando il quarto anno dell’istituto ...

matteosalvinimi : Che sia al governo o all'opposizione, fuori o dentro il Parlamento, io non cambio: Matteo ero e Matteo rimango, con… - matteorenzi : Lo #IusCulturae non solo andrebbe fatto, ma pure rilanciato per dire no ad una cultura della paura che, anche a sin… - matteosalvinimi : #Salvini: Cosa accaduto in questo mese? È stato dato un segnale chiaro e incentivante: 'I porti sono aperti'. Chiar… -