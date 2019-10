«No time to die» tra Sassi e Norvegia Come sarà il nuovo James Bond

Messina - dieci anni fa l’alluvione che provocò 37 vittime. FOTO : Nella notte tra l’1 e il 2 ottobre del 2009 un violento nubifragio causò un disastro idrogeologico che colpì in particolare le frazioni di Giampilieri e Scaletta. Frane di fango e detriti, ma anche lo straripamento di diversi corsi d’acqua provocarono decine di morti

Greta Thumberg - i sospetti di Tremonti : 'Dietro lei investimento capitali straordinario' : Da diversi mesi, ormai, i dibattiti internazionali tra i temi più ricorrenti hanno quello relativo alla figura di Greta Thunberg. La ragazzina svedese che si batte per sensibilizzare i potenti della Terra a prendere coscienza di quanto seria la questione relativa al cambiamento climatico. In molti hanno manifestato sorpresa rispetto alla possibilità che un'adolescente possa riuscire ad acquisire così tanta visibilità mediatica come quella che i ...

MANOVRA/ Più tasse - meno Pil : ecco cosa c'è dietro le ultime mosse del Governo : Si avvicina il momento in cui il Governo dovrà varare la MANOVRA. E per i cittadini c'è il rischio che le tasse non scendano

Secondo le stime di un publisher le vendite dei titoli indie su Steam sono scese del 70% rispetto allo scorso anno : Secondo una nuova analisi, l'ambiente su Steam per gli sviluppatori indipendenti è diventato molto più competitivo nell'ultimo anno, rendendo ancora più difficile fare soldi.Mike Rose, direttore della casa editrice indipendente No More Robots (Nowhere Prophet), ha messo insieme alcune stime basate sui loro anni di esperienza e sui dati di Steam. L'obiettivo è scoprire quanti soldi guadagna un'uscita indipendente nel 2019 rispetto agli anni ...

Craig-Seydoux tra i Sassi di Matera per “No time to die” : Alcune immagini di backstage da Matera, dove Daniel Craig sta girando con Léa Seydoux "No time to die", 25esimo film su 007, che sarà nei cinema l'8 aprile 2020. I due protagonisti sono impegnati in alcune riprese nel centro città, mentre il regista Cary Fukunaga è stato avvistato tra i Sassi per alcuni sopralluoghi. In "No time To Die" Bond, interpretato per l'ultima volta da Daniel Craig, si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ...

Bond 25 «No time to Die» : uscita - cast e novità : Per gli appassionati di 007, sarà dura attendere fino ad aprile 2020. Quella, infatti, è la data di uscita di Bond 25: il nuovo film dedicato all’agente segreto ha avuto una lunga gestazione nella fase di produzione – anche a causa del cambio di regia e per la riscrittura della sceneggiatura – e sembra che anche le riprese vere e proprie procedano lentamente, tra incidenti sul set e grandiosità della ...

James Bond 25 «No time to Die» a Matera : Dopo la Giamaica, i protagonisti di Bond 25, che nel frattempo ha svelato il titolo ufficiale, No Time to Die, sono finalmente arrivati in Italia, in particolare a Matera. Il primo ciak nella Città dei Sassi, infatti, risale a fine agosto, ma naturalmente l’attesa maggiore riguardava il vero James Bond, cioè Daniel Craig, atterrato con Léa Seydoux e il regista Cary Fukunaga a Bari, da cui sono immediatamente partiti alla ...

Dorian declassato a tempesta ma si lascia dietro 43 vittime : Centinaia di persone infatti potrebbero essere rimaste intrappolate in un gruppo di isole di fronte alla costa della North Carolina, le Outer Banks, a causa delle inondazioni

Citylife - dieci anni in timelapse. VIDEO : Citylife, dieci anni in timelapse. VIDEO Per celebrare un decennio di scatti, l’autore Alberto Fanelli ha deciso di pubblicare 4.30 minuti di immagini che mostrano la crescita dei palazzi sull’orizzonte, dal 2009 al 2019. Il fotografo: "Testimonianza del cambiamento che l'uomo può imprimere al proprio ...

Uragano Dorian : si aggrava il bilancio delle vittime alle Bahamas - il Pentagono mobilita le guardie nazionali : L’Uragano Dorian ha provocato almeno 7 vittime nelle Bahamas: lo ha reso noto il primo ministro Hubert Minnis. “Ci aspettiamo che il bilancio dei morti sia destinato a salire“, ha precisato parlando con i giornalisti nel quartier generale della National Emergency Management Agency a Nassau. Tutte le vittime sono decedute ad Abaco. Il precedente bilancio dei morti provocati dall’Uragano Dorian alle Bahamas era 5. Dopo aver ...

Milano - i grattacieli di Citylife crescono a vista d’occhio : dieci anni in timelapse : Il fotografo Alberto Fanelli, residente in zona, nel 2009 ha avuto l’idea di piazzare una macchina fotografica sul tetto per documentare i lavori. In attesa dell’inaugurazione del «Curvo», in anteprima il video che festeggia l’anniversario

First Ladies - Viola Davis sarà Michelle Obama nella serie in sviluppo per Showtime : First Ladies, Viola Davis interpreterà Michelle Obama nella serie attualmente in sviluppo per Showtime. Viola Davis sarà tra le protagoniste di uno dei progetti più interessanti annunciati in questo periodo. Si tratta di First Ladies, un drama ambientato alla Casa Bianca che Showtime sta sviluppando e di cui ha ordinato tre sceneggiature prima di decidere se ordinare la serie. Viola Davis dovrebbe interpretare l’ex First lady Michelle ...

Vuelta di Spagna – Poche le insidie nascoste da Cullera a El Puig : percorso - altimetria e favoriti della 4ª tappa : Partenza e arrivo della quarta tappa della Vuelta di Spagna sono posti a dieci metri dal livello del mare, dunque un percorso relativamente semplice per i corridori La quarta tappa della Vuelta di Spagna 2019 presenta un percorso non molto impegnativo per i corridori, un solo GPM piazzato lontano dal traguardo e, per il resto, tanta pianura fino al traguardo finale. LaPresse La Cullera-El Puig di 175.5 km non renderà difficile la vita al ...

First Ladies - Viola Davis sarà Michelle Obama nella nuova serie antologica di Showtime : La Casa Bianca ha sempre suscitato l'interesse degli sceneggiatori americani, che ci hanno regalato in questi anni numerose serie tv che, chi più chi meno, ci hanno portato dentro le stanze di uno degli edifici più famosi al mondo, sempre però tramite il punto di vista dei Presidenti e dei loro staff.Per Showtime, invece, è più interessante raccontare i mandati presidenziali con lo sguardo di chi, più di chiunque altro, è stato accanto ai ...