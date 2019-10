Nigeria | liberi 25 bimbi arrestati per legami con Boko Haram

Verona - botte e fratture ad agenti - ma i Nigeria ni tornano liberi : Federico Garau Senza biglietto, gli stranieri pretendevano di viaggiare comunque sul treno: all'arrivo degli agenti la violenza. Due poliziotti restano feriti in modo serio, ma dopo il giudizio direttissimo arriva la beffa della sospensione della pena. Ancora in corso le ricerche del terzo aggressore, fuggito durante la colluttazione Brutale aggressione da parte di 3 nigeriani senza biglietto ai danni di alcuni agenti della Polfer ...

