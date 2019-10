Netflix e Mediaset produrranno insieme sette film | scrive Bloomberg

L’accordo Mediaset-Netflix sarà ufficiale l’8 ottobre : sul tavolo Stranger Things e sette film : Alzi la mano chi non aveva sentito puzza di bruciato vedendo i promo di Stranger Things 3 su Italia1. Già all'epoca abbiamo parlato di qualcosa pronto a bollire in pentola ma i rumors erano poi stati spazzati via dall'accordo che Mediaset ha stretto con Amazon Prime e che ha permesso a Made in Italy di sbarcare sulla piattaforma streaming, con poco successo in realtà. Adesso il Biscione ci riprova e questa volta punta in alto, al colosso ...