Nel 1582 si addormentarono il 4 ottobre e si risvegliarono il 15 ottobre

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Il calendario gregoriano prende il nome da Papa Gregorio XIII, che lo introdusse nele modifica il calendario giuliano, precedentemente in vigore. Si tratta di un calendario basato sull’anno solare, cioè sul ciclo delle stagioni. Per passare dal calendario precedente a quello nuovo, (in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Polonia-Lituania e Belgio-Paesi Bassi-Lussemburgo, e poi negli altri paesi cattolici in date diverse nel corso dei cinque anni successivi) si andò a dormire la notte di giovedì 4e ci si risvegliò all’alba di venerdì 15, per colmare una differenza di circa 10 giorni tra il calendario civile e quello solare. L'articolo Nelsiil 4e siil 15Meteo Web.

