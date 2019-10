Napoli | la grande truffa delle società cartiere | sette arresti | scoperte fatture per 5

Fabbriche chiuse o in crisi - la grande industria in fuga da Napoli : «Abbiamo sottovalutato per tanti anni gli effetti della crisi ed ora i risultati sono evidenti. Ovvero la desertificazione». Giovanni Sgambati, leader della Uil Campania, sintetizza in...

Napoli - la storia è sempre quella : grande con le grandi e piccolo con le piccole - ma c’è un precedente… : Ci risiamo. Come sempre. Ormai è diventata un’abitudine. Napoli grande con le grandi e piccolo con le piccole. Ecco l’articolo. Bello e pronto. Basta questo, non serve altro. Si potrebbe chiudere così. Già rende l’idea, ma non basta. Non si è mai visto un editoriale tanto corto. E allora approfondiamo. Parliamo di un Napoli anomalo, ‘double face’. Quando ci si aspetta il salto, regredisce, quando si pensa ...

L’ex ds del Genk sminuisce il Napoli : «Peccato che Koulibaly non sia in un grande club europeo» : Alla vigilia di Genk-Napoli l’ex direttore generale del club belga, Dirk Degraen, ha parlato ai microfoni di Sky di Kalidou Koulibaly. “Il Genk lo ha venduto per 10 milioni di euro, oltre a bonus. È un peccato che non abbia ancora fatto il passaggio a un vero club europeo, ma penso che sia difficile portare qualcuno via da De Laurentiis”. Come riporta il portale olandese VoetbalNieuws.be, queste dichiarazioni hanno ...

Sconcerti : “Nel Napoli ho visto un brutto segnale che una grande squadra non può avere!” : Sconcerti il Napoli manca di continuità e di equilibrio A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto il giornalista Mario Sconcerti: “Mi aspettavo una progressione diversa ed un Napoli più sicuro che in alcune partite si esalta, ma fa fatica a trovare continuità. – il giornalista poi sottolinea – La differenza reti tra Napoli e Juventus è la stessa, mi sembra però che questa disponibilità a lasciare la partita ...

Llorente : “Amore a prima vista con Napoli - mi sono trovato alla grande! La sconfitta col Cagliari un colpo duro - c’era un rigore mi hanno strappato la maglia. Mi trovo bene in coppia con Milik. Su Fabian e lo scudetto…” : L’intervista di Fernand Llorente L’attaccante della SSC Napoli, Fernando Llorente è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha dichiarato: Mercoledì la sconfitta contro il Cagliari. Quanta rabbia c’è? “E’ stato un colpo duro per noi, penso che abbiamo fatto una buona gara con tante occasioni. Quando sbagli tanto può capitare e capita ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Maifredi : “Il Napoli non può prendere gol del genere - una grande squadra…” : Gigi Maifredi, allenatore ai microfoni di Radio Kiss Kiss della sconfitta del Napoli contro il Cagliari: “Se il Napoli giocasse mille partite contro il Cagliari non credo ne perderebbe più di 3, il calcio è bello perchè non è una scelta esatta. I napoletani non dovrebbero tanto ragionare sui gol sbagliati ma su come è stato preso il gol. I giocatori del Napoli devono mettersi in testa che la grande squadra, anche quando la partita è ...

Martino : “Il Napoli farà una grande prestazione con il Lecce - ha acquisito la mentalità giusta” : Nel suo editoriale il giornalista Carmine Martino ha parlato così della trasferta di Lecce: “Sono convinto che il Napoli farà una grande prestazione. É una squadra pronta. Il Napoli di Mazzarri, dopo una prova come quella con il Liverpool probabilmente avrebbe perso la successiva pur essendo molto più alla portata. Questa squadra, è cresciuta con Ancelotti, ha una rosa ampia e ha acquisito una mentalità vincente”. PER LEGGERE ...

Liverani : «Col Napoli sarà una gara di grande sacrificio fisico e mentale» : Conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Napoli (in programma domani alle 15). Parla l’allenatore del Lecce Liverani. «Il Napoli ha battuto il Liverpool campione d’Europa, non bisogna aggiungere altro sul loro valore». «Dobbiamo proseguire sul cammino avviato col Torino. Domani sarà una partita di grande sacrificio fisico, mentale e tecnico». «Ci saranno momenti in cui subiremo tanto: dobbiamo difenderci bene. Dobbiamo essere cattivi ...

Saverio Sticchi Damiani - pres. Lecce “Col Napoli finalmente grande calcio a Lecce. Fare calcio al Sud è difficile” : Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere del Mezzogiorno. Saverio Sticchi Damiani lascia trasparire il suo entusiasmo per la sfida di domani contro il Napoli allo Stadio Via Del Mare di Lecce. “finalmente con il Napoli torna a Lecce il grande calcio. C’è grande entusiasmo ma abbiamo vissuto una settimana serena anche grazie alla vittoria contro il Torino. La squadra di Ancelotti ha ...

Napoli - visita di Steinmeier al Goethe Institut : "Il Sud ha un grande orgoglio" : Il presidente tedesco pranzerà con Mattarella a Villa Rosebery con Mattarella. I due capi di Stato sono arrivati alla Stazione centrale e sono stati accolti con un applauso

Reja : “Quest’anno ho una grande sensazione per il Napoli “. Poi scherza : “Calaiò ce l’ha con me perché…” : Reja sul Napoli Edy Reja, ex allenatore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Forse Emanuele Calaiò (in collegamento sull’altra linea, ndr) ce l’ha con me perché non lo facevo giocare. In quel periodo arrivarono tanti calciatori importanti. In attacco avevo Sosa, Lavezzi, tutti ottimi attaccanti. – Reja ...

Napoli - la grande notte degli azzurri : Anna Trieste col Mattino tra i tifosi : Anna Trieste celebra l'impresa del Napoli in Champions League ll Mattino tra i tifosi: live dalla Caffetteria martina al Centro Direzionale.

Napoli-Liverpool - Il Mattino : Il grande Calcio è qui. Tre soprattutto i protagonisti : Napoli-Liverpool, Il Mattino commenta la grande impresa degli azzurri nell’esordio in Champions League contro la squadra di Jurgen Klopp Napoli-Liverpool, Il Mattino: Il grande Calcio è qui. Tre soprattutto i protagonisti. Il quotidiano Campano commenta la grande impresa degli azzurri nell’esordio in Champions League contro la squadra di Jurgen Klopp “Mertens e Llorente in 12 minuti, un finale-show del Napoli e al San ...

Il Napoli è diventato grande. Non solo perché ha battuto il Liverpool ma per come ha saputo soffrire : I dieci minuti che ti cambiano la vita. È dura raccontare Napoli-Liverpool 2-0 quando dalla metà del secondo tempo sul San Paolo era calata un’atmosfera spettrale. Allan a terra per crampi al 70esimo rendeva perfettamente l’idea del ritmo cui era stato costretto a giocare il Napoli per tenere l’intensità del Liverpool. Meret aveva messo la sua manona su un tiro perfido di Salah servito da uno svarione di Manolas. Di Lorenzo ...