Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) “Consono cresciuto tanto, e’ ilche possa avere un giovane come me”. Sono le dichiarazioni del centrocampista del, Gianluca, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il calciatore si candida ad essere protagonista per il futuro. “e’ il meglio che un giovane possa desiderare come– ha detto il calciatore classe 2000 -. Ha esperienza, grande visione di calcio e riesce a comprendere benissimo le qualita’. Sono felicissimo di lavorare con lui e sono certo che crescero’ moltissimo sotto la sua guida”. Nell’ultimo turno di Youth League,ha segnato l’unico gol partenopeo nella sconfitta per 3-1 contro il Genk: “E’ un’avventura bellissima che ti porta grandi emozioni ed e’ importantissima per acquisire esperienza”. Su Lorenzo ...

Notiziedi_it : Napoli, il talento Gaetano si racconta: “Ancelotti è un grande allenatore per un giovane come me”… - Napolisport : Radio Kiss Kiss, parla Gaetano: “Cerco di emulare i veterani”: Il miglior giovane talento del Napoli è senz’altro G… - CalcioWeb : #Napoli, il talento di #Gaetano a disposizione di #Ancelotti: 'è il miglior allenatore per un giovane' -