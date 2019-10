Multa di 400 euro perché non ha raccolto i bisogni del suo cane

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Valentina Dardari Il proprietario dell’animale ha dovuto sborsare la somma, come riportato da una delibera comunale di due anni fa A Domodossola, il proprietario di unha dovuto pagare unanon hani del suo amico a quattrozampe. La sanzione, 400, è stata richiesta al padrone dalla polizia locale, grazie ai video registrati dalle telecamere di sicurezza presenti nella zona. Il fatto è avvenuto a Domodossola, comune facente parte della provincia Verbano-Cusio-Ossola e risale a qualche sera fa. Da quanto emerso, il padrone delsi trovava a passeggio con la propria bestiola, quando questa ha fatto i suoiper strada. Forse l’uomo, vista l’ora tarda, sperava di non essere visto da nessuno e poter allontanarsi senza dover raccogliere nulla. E così infatti ha pensato di fare. Peccato per lui però che ad osservarlo vi fossero ...

