MotoGp – Vinales positivo | “a Buriram siamo sempre veloci | sono fiducioso per le

MotoGp - GP Thailandia 2019 : risultati e classifica FP2. Quartararo chiude in vetta su Vinales e Morbidelli - Rossi 5° - Dovizioso 8° : Dominio Yamaha sia nella FP2 del GP di Thailandia 2019 di MotoGP, sia nel complessivo del venerdì di Buriram. Davanti a tutti, infatti, il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) con 193 millesimi su Maverick Vinales e 221 su Franco Morbidelli. Quinto Valentino Rossi a 329 che precede Marc Marquez, mentre è ottavo Andrea Dovizioso. Ecco la classifica della FP2 e combinata del venerdì thailandese. classifica TEMPI FP2 GP Thailandia 2019 ...

MotoGp – Terminate le Fp1 a Buriram : Vinales il più veloce in Thailandia - brutta caduta per Marquez [TEMPI] : La Yamaha di Vinales davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del Gp della Thailandia E’ andata in scena nella notte italiana la prima sessione di prove libere del Gp della Thailandia. Sul circuito di Buriram è stato Maverick Vinales a stabilire il miglior tempo, seguito da un buon Fabio Quartararo. Nonostante un a caduta nel primo giro del run iniziato a pochi minuti dal termine della sessione, Marquez è riuscito a ...

MotoGp - Risultato FP1 GP Thailandia 2019 : Viñales precede Quartararo nel finale - violenta caduta per Marquez - Valentino Rossi sesto : Il volto della prima sessione di prove libere del GP della Thailandia 2019 della MotoGP è completamente cambiato nell’ultima manciata di minuti. Impostando fin da subito un passo incredibile fin dal primo giro, esattamente come quanto accaduto ad Aragon, Marc Marquez aveva già dato la sensazione di poter andare incontro a un nuovo fine settimana di dominio. Tuttavia, un clamoroso highside sul finire di turno durante un cambio di direzione ...

Maverick Viñales MotoGp - GP Thailandia 2019 : “Arriviamo a Buriram in grande forma - punto al terzo posto nel Mondiale” : Maverick Viñales si appresta ad affrontare il weekend del Gran Premio della Thailandia 2019 con grande fiducia in seguito agli evidenti progressi tecnici messi in mostra dalla Yamaha negli ultimi appuntamenti. Lo spagnolo classe 1995, dopo il quinto posto dell’Austria alle spalle del compagno di squadra Valentino Rossi, è salito di colpi raccogliendo due terzi posti a meno di 2″ dal successo e poi un quarto ad Aragon perdendo il ...

MotoGp – La sfida interna in casa Yamaha continua - Vinales battagliero in Thailandia : “voglio essere il primo del team” : Vinales ci crede: lo spagnolo della Yamaha arriva in Thailandia con sensazioni positive dopo il round di Aragon La Yamaha è arrivata in terra thailandese per il primo appuntamento del tour extra europeo: i piloti sono pronti per sfidarsi sul circuito di Buriram, dove si prospetta grande spettacolo e Marquez si gioca il primo match point. Maverick Vinales, reduce dal quarto posto ad Aragon, arriva in Thailandia con sensazioni positive: ...

MotoGp – Maverick Vinales sincero dopo Aragon : “contro le Ducati non avevo alcuna possibilità oggi” : Maverick Vinales commenta con estrema sincerità il 4° posto ottenuto ad Aragon: il pilota Yamaha spiega di non aver avuto alcuna possibilità contro le Ducati Maverick Vinales ha chiuso con un 4° posto la gara di Aragon, piazzandosi appena fuori dal podio. Una posizione complicata da migliorare, visto che la sua Yamaha è sembrata in difficoltà per tutta la gara rispetto alla Honda di Marquez e alle Ducati di Dovizioso e Miller, i 3 piloti ...

MotoGp - GP Aragon 2019 : Valentino Rossi - 17 secondi di distacco da Maverick Vinales. Non c’è feeling tra il Dottore e la Yamaha : Il Gran Premio di Aragon 2019 di MotoGP ha consegnato a Marc Marquez l’ottava vittoria stagionale e la 78esima in carriera, in un weekend dominato dal primo metro del venerdì. Per lo spagnolo non ci sono stati rivali con cui battagliare fino all’ultima curva oggi, come era accaduto nei precedenti tre round, e il divario finale su Andrea Dovizioso è stato vicino ai 5 secondi. A podio anche l’altra Ducati del sorprendente ...

MotoGp - Marquez domina anche ad Aragon. Dovizioso è 2° - Miller beffa Vinales e sale sul podio : Marc Marquez vince in solitaria il Gp di Aragon ed è sempre più in fuga nella classifica iridata della MotoGp. Lo spagnolo della Honda ufficiale, scattato dalla pole position, ha dominato la gara sul tracciato di Alcaniz centrando così l’ottava vittoria stagionale, la numero 52 nella classe regina del Motomondiale e la numero 78 in carriera. Andrea Dovizioso, in sella alla Ducati ufficiale, si è piazzato secondo dopo una bella rimonta ...

MotoGp – Terminato il warm up ad Aragon : Vinales davanti a tutti - Ducati in difficoltà [TEMPI] : Maverick Vinales davanti a tutti nel warm up de Gp di Aragon: nessun tempo per Marc Marquez Ultima sessione in pista per i piloti della MotoGp questa mattina ad Aragon: i campioni della categoria regina sono scesi in pista per il warm up dell’appuntamento spagnolo, per gli ultimi accorgimenti in vista della gara di oggi, alle 13.00. E’ Maverick Vinales a segnare il miglior tempo, col crono di 1.59.111, questa mattina al ...

VIDEO MotoGp - Maverick Viñales GP Aragon 2019 : “Gli aggiornamenti vanno bene ma abbiamo trascurato il setup” : Terzo posto al termine delle qualifiche del GP di Aragon 2019 per Maverick Viñales, quattordicesima tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota spagnolo della Yamaha partirà in prima fila nella gara in programma alle ore 13 di domenica ed è abbastanza soddisfatto per quanto visto in Q2 ma pensa che ci siano ancora delle piccole modifiche da provare domani mattina nel warm-up per migliorarsi ulteriormente. “Il grosso del lavoro è stato fatto sugli ...

MotoGp – Il passo di Marquez non spaventa Vinales - Maverick sincero : “io ci proverò! Yamaha? Provare le novità mi ha rallentato” : Maverick Vinales sincero al termine delle qualifiche del Gp di Aragon: le parole dello spagnolo della Yamaha E’ Marc Marquez il poleman del Gp di Aragon: lo spagnolo della Honda ha conquistato la sua 89ª pole in carriera davanti al suo pubblico, lasciandosi alle spalle Quartararo e Vinales. Un terzo tempo che soddisfa lo spagnolo della Yamaha, motivato a far bene domani nonostante qualche scocciatura dovuta alle novità ...

Maverick Viñales MotoGp - GP Aragon 2019 : “Abbiamo lavorato bene - domani attaccherò al primo giro” : Le qualifiche del GP di Aragon 2019 di MotoGP si sono concluse con la nona pole position stagionale di Marc Marquez, che aveva già dato segnali importanti fin dalla mattinata di ieri su un tracciato che adora, davanti al solito Fabio Quartararo ormai sempre impressionante sul giro secco. Terza posizione per l’altra M1 di Maverick Viñales che ancora una volta è nettamente la Yamaha factory più veloce e si deve arrendere al Cabroncito di 463 ...

MotoGp - Risultato Qualifiche GP Aragon 2019 : Marc Marquez pole senza rivali davanti a Quartararo e Vinales - Rossi 6° - Dovizioso 10° : senza rivali e senza storia. Marc Marquez conquista, a mani basse, la pole position del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP e conferma che è pronto, se non prontissimo, a dominare sotto ogni punto di vista questo terzo fine settimana in terra spagnola del Motomondiale. I distacchi rifilati a tutti sono siderali e avvilenti per i suoi rivali, con i soli Fabio Quartararo e Maverick Vinales in grado di contenere il gap, mentre Valentino Rossi è ...