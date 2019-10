MotoGP - Risultato FP1 GP Thailandia 2019 : Viñales precede Quartararo nel finale - violenta caduta per Marquez : Il volto della prima sessione di prove libere del GP della Thailandia 2019 della MotoGP è completamente cambiato nell’ultima manciata di minuti. Impostando fin da subito un passo incredibile fin dal primo giro, esattamente come quanto accaduto ad Aragon, Marc Marquez aveva già dato la sensazione di poter andare incontro a un nuovo fine settimana di dominio. Tuttavia, un clamoroso high side sul finire di turno durante un cambio di direzione ...

MotoGP - Risultato GP Aragon 2019 : Marquez vince trionfatore - Dovizioso 2° in rimonta - Valentino Rossi solo 8° : Tutto secondo copione. Marc Marquez vince, anzi trionfa, nel GP d’Aragon (Spagna), ottenendo l’ottavo successo stagionale nel Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato iberico un soliloquio che vale all’asso nativo di Cervera la 52esima vittoria in carriera nella classe regina, la 78esima. Citando altri numeri, per Marc è la sesta vittoria su questa pista (quarta consecutiva). Niente da fare per gli avversari. Tuttavia, degna di ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Aragon 2019 : risultato e classifica. Marquez trionfa - Dovizioso 2° - Valentino Rossi 8° : Marc Marquez ha vinto il GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si è corsa al Motorland. Lo spagnolo ha letteramente dominato la gara, è scattato in pole position e ha imposto un ritmo infernale allungato fin dalle prime curve: il centauro della Honda ha fatto il vuoto e il suo successo non è mai stato in discussione, il Campione del Mondo ha vinto il secondo Gran Premio consecutivo e si è ulteriormente avvicinato alla conquista del ...

VIDEO MotoGP - Jorge Lorenzo : “Non un grande risultato - ma piccoli passi in avanti” : Nonostante il 20esimo posto ottenuto nelle qualifiche del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP, Jorge Lorenzo vuole guardare positivo in vista della gara di domani. Il maiorchino, che sta lottando da tempo con una Honda che proprio non riesce a digerire, specialmente in frenata ed in ingresso di curva, spiega di avere notato comunque alcuni piccoli passi in avanti nella giornata odierna, che lo fanno sperare in un miglioramento dopo settimane ...

MotoGP - Risultato Qualifiche GP Aragon 2019 : Marc Marquez pole senza rivali davanti a Quartararo e Vinales - Rossi 6° - Dovizioso 10° : senza rivali e senza storia. Marc Marquez conquista, a mani basse, la pole position del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP e conferma che è pronto, se non prontissimo, a dominare sotto ogni punto di vista questo terzo fine settimana in terra spagnola del Motomondiale. I distacchi rifilati a tutti sono siderali e avvilenti per i suoi rivali, con i soli Fabio Quartararo e Maverick Vinales in grado di contenere il gap, mentre Valentino Rossi è ...

MotoGP - GP Aragon 2019 : risultato prove libere 3. Alex Rins davanti a tutti con gomme d’asciutto - Viñales 2° con le rain : La giornata delle qualifiche del Gran Premio d’Aragon 2019 si è aperta con una terza sessione di prove libere condizionata pesantemente da una situazione molto insidiosa di pista umida in via di asciugamento dopo il temporale che ha colpito il MotorLand durante la notte. La maggior parte dei piloti ha deciso di non girare per evitare di correre dei rischi inutili in vista di una qualifica e di una gara quasi sicuramente da disputare ...

MotoGP - GP Aragon : risultato prove libere 2. Tripletta Yamaha - Vinales primo davanti a un super Valentino Rossi! Dovizioso 8° : Le Yamaha si sono risvegliate nelle prove libere 2 del GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP 2019. Incredibile Tripletta della scuderia di Iwata che ha stupito tutti sul complesso tracciato di Aragon e ha risposto a Marc Marquez che aveva letteralmente dominato la sessione mattutina infliggendo due secondi di distacco a tutti gli avversari. Maverick Vinales ha timbrato il miglior tempo in 1:48.014 montando la gomma media ...

MotoGP - GP Aragon 2019 : risultato prove libere 1. Marquez dominatore - rifila 2” a tutti! Dovizioso 4° - Valentino Rossi 17° : Con quanti secondi di vantaggio vincerà Marc Marquez? Il GP di Aragon sembra avere già un padrone incontrastato anche se siamo soltanto a venerdì mattina e si sono disputate esclusivamente le prove libere 1. Il Campione del Mondo ha stampato un perentorio 1:46.869 comportandosi da vero fenomeno per tutto il turno: prima ha provato la combinazione di pneumatici media-hard, poi nel finale ha montato la soft al posteriore e si è superato ancora una ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP San Marino 2019 : risultato e classifica. Marc Marquez precede Fabio Quartararo - quarto Valentino Rossi : L’Ordine d’arrivo del GP di San Marino della MotoGP vede la vittoria dello spagnolo Marc Marquez, che al termine di un ultimo giro pazzesco supera il transalpino Fabio Quartararo. Terza piazza per lo spagnolo Maverick Vinales, che precede tre italiani, con Valentino Rossi quarto, Franco Morbidelli quinto ed Andrea Dovizioso sesto. Ordine D’ARRIVO GP SAN Marino MotoGP 2019 1 M. Marquez 42:25.163 2 F. Quartararo +0.903 3 M. ...

Ordine d'arrivo MotoGP - GP San Marino 2019 : risultato e classifica : L'Ordine d'arrivo del GP di San Marino della MotoGP vede i ritiri dello spagnolo Alex Rins e dell'italiano Francesco Bagnaia. Ordine D'ARRIVO GP SAN Marino MotoGP 2019 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki RITIRATO Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati RITIRATO

MotoGP - GP San Marino 2019 : risultato e classifica warm-up. Marquez precede le Yamaha - cresce Dovizioso - fatica Rossi : Il warm-up mattutino del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 è andato in archivio con Marc Marquez (Honda) che ha firmato il miglior tempo della sessione in 1’33″409. L’iberico della Honda ha messo in mostra un passo molto solido e in crescendo con gomme medie migliorando passaggio dopo passaggio senza soffrire del degrado degli pneumatici. Alle sue spalle si è distinto il poleman iberico Maverick Viñales ...

MotoGP - Risultato Qualifiche GP San Marino 2019 : strepitosa pole di Maverick Vinales - Dovizioso 6° - Rossi 7° dopo un duello con Marquez : Maverick Vinales (Yamaha) conferma il suo ottimo momento di forma e centra una splendida pole position nelle Qualifiche del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP. Su una pista di Misano dominata dal sole e da temperature attorno ai 27 gradi per quanto riguarda l’atmosfera ed i 41 sull’asfalto, sono ancora le strategie a farla da padrone tra la curva della Quercia e del Carro. I piloti, come successo anche sabato scorso a Monza ...

Griglia di partenza MotoGP - Qualifiche GP San Marino 2019 : risultato e classifica. Vinales in pole position - Valentino Rossi 7° - Dovizioso 6° : Maverick Vinales ha conquistato la pole position GP San Marino 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Misano sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli. Lo spagnolo scatterà davanti a tutti in sella alla sua Yamaha, alle sue spalle il sorprendente spagnolo Pol Espargarò su KTM e il francese Fabio Quartararo che si conferma ad altissimi livelli sul giro secco. Franco Morbidelli aprirà la seconda fila davanti a Marc Marquez che nel giro