MotoGP | GP Thailandia 2019 | orario d’inizio e come vedere le qualifiche in tv

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Sabato 5 ottobre si disputano ledel GP di, tappa del Mondialeche va in scena sul tracciato di Buriram. I piloti si daranno battaglia per la conquista della pole position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani, si preannuncia una bella sfida tra diversi centauri e attenzione alle condizioni meteo perché potrebbe anche piovere. Marc Marquez è caduta malamente durante le prove libere ma èsempre l’uomo da battere, le Yamaha sono molto vicine e Valentino Rossi sogna il colpaccio insieme a Maverick Vinales e Fabio Quartararo, Andrea Dovizioso può dire la sua in sella alla Ducati. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’d’inizio delledel GP di, tappa del Mondiale. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming ...

