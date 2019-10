MotoGp – Caduta Marquez | gli aggiornamenti della Honda sulle condizioni dello spagnolo

MotoGp – Terminate le Fp1 a Buriram : Vinales il più veloce in Thailandia - brutta caduta per Marquez [TEMPI] : La Yamaha di Vinales davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del Gp della Thailandia E’ andata in scena nella notte italiana la prima sessione di prove libere del Gp della Thailandia. Sul circuito di Buriram è stato Maverick Vinales a stabilire il miglior tempo, seguito da un buon Fabio Quartararo. Nonostante un a caduta nel primo giro del run iniziato a pochi minuti dal termine della sessione, Marquez è riuscito a ...

MotoGp - Risultato FP1 GP Thailandia 2019 : Viñales precede Quartararo nel finale - violenta caduta per Marquez - Valentino Rossi sesto : Il volto della prima sessione di prove libere del GP della Thailandia 2019 della MotoGP è completamente cambiato nell’ultima manciata di minuti. Impostando fin da subito un passo incredibile fin dal primo giro, esattamente come quanto accaduto ad Aragon, Marc Marquez aveva già dato la sensazione di poter andare incontro a un nuovo fine settimana di dominio. Tuttavia, un clamoroso highside sul finire di turno durante un cambio di direzione ...

Franco Morbidelli MotoGp - GP Aragon 2019 : “La caduta è un peccato - avevo un buon passo. Ci sta l’errore di Rins” : Franco Morbidelli ha terminato il GP di Aragon 2019 dopo il primo giro, il pilota della Yamaha è infatti stato tamponato da Alex Rins ed è finito nella ghiaia in maniera irrecuperabile. Un vero peccato perché il centauro italiano avrebbe potuto disputare una buona gara e lottare per un piazzamento interessante ma l’errore dello spagnolo gli ha impedito di dire la sua al Motorland. L’ex Campione del Mondo della Moto2 avrebbe potuto ...

MotoGp - GP Aragon 2019 : Pol Espargarò operato al polso sinistro dopo la caduta di ieri : Pol Espargarò è stato operato al polso sinistro, il centauro della KTM si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico in seguito alla brutta caduta subita ieri nelle prove libere 4 del GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo, protagonista di un highside in curva 9, era stato sbalzato dalla RC16 ed era atterrato con violenza sull’asfalto e aveva appunto battuto la mano sinistra provocandosi una frattura scomposta del ...

VIDEO MotoGp - GP Aragon 2019 : la caduta innocua di Marc Marquez nelle prove libere del venerdì : Marc Marquez è stato il mattatore del primo giorno di prove sul tracciato di Aragon (Spagna), sede del 14° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato spagnolo, pur non avendo chiuso con il miglior crono delle FP2, Marc ha mantenuto il suo status di leader per costanza di rendimento e grande affinità con la Honda. Ecco che anche una scivolata in curva-8 è del tutto innocua e non va a intaccare le certezze dell’asso nativo di Cervera. ...

MotoGp – Terminate le Fp2 ad Aragon : favolosa tripletta Yamaha - caduta per Marquez [TEMPI] : Vinales guida una fantastica tripletta Yamaha nelle Fp2 del Gp di Aragon: i tempi della seconda sessione di prove libere dell’appuntamento spagnolo Sorride la Yamaha nelle Fp2 del Gp di Aragon 2019: se al mattino Marquez si era piazzato davanti a Maverick Vinales, rifilandogli più di un secondo, nel pomeriggio è proprio lo spagnolo del team di Iwata, col crono di 1.48.014 a segnare il miglior tempo. Vinales si è lasciato alle spalle ...

MotoGp – Terminate le Fp4 del Gp di San Marino : Marquez primo con caduta a Misano [TEMPI] : Marc Marquez davanti alle Yamaha nell’ultima sessione di prove libere del Gp di San Marino: lo spagnolo si lascia alle spalle un tris di Yamaha Marc Marquez davanti alle Yamaha nelle Fp4 del Gp di San Marino: nonostante una caduta sul finale, lo spagnolo della Honda è riuscito a piazzarsi in vetta alla classifica dei tempi, lasciandosi alle spalle Vinales, Quartarro e Morbidelli. Un poì più indietro rispetto alle altre Yamaha invece ...

MotoGp - Test Misano – Valentino Rossi svela : “forcellone ok - il motore è per il 2020. Caduta? Vi spiego cos’è successo” : Valentino Rossi ottimista dopo il 5° posto nella prima giornata di Test a Misano: il Dottore promuove il forcellone, ma non è pienamente convinto del motore Una prima giornata di Test a Misano nel segno della Yamaha. La casa giapponese piazza 4 moto nelle prime 5 posizioni, l’ultima delle quali occupata da Valentino Rossi. Il Dottore, nonostante una caduta, è riuscito a far segnare il 5° miglior tempo, provando diverse novità che lo ...

MotoGp – La caduta di Dovizioso e l’obiettivo Ducati - Ciabatti ammette : “bisognerà provarci e crederci” : Paolo Ciabatti carico e motivato nonostante la sfortuna: le parole del ds Ducati dopo la caduta di Dovizioso a Silverstone Domenica amara per la Ducati a Silvestone: nel tentativo di una splendida rimonta dalla settima casella i griglia di partenza, Dovizioso è stato protagonista di uno spaventoso volo che lo ha costretto a trasferirsi in ospedale per degli accertamenti. Alessandro La Rocca /LaPresse Nulla di grave, fortunatamente per il ...

MotoGp – Dovizioso tranquillizza tutti i suoi fan : il post social dopo la terribile caduta di Silverstone [FOTO] : Andrea Dovizioso ritrova il sorriso: nonostante l’amaro zero in gara, il forlivese della Ducati torna a casa senza gravi conseguenze fisiche dopo la caduta di Silverstone Se l’è cavata con qualche contusione ed un brutto spavento, Andrea Dovizioso, ieri a Silverstone. Una terrificante caduta ha allarmato tutto il team Ducati, gli amici, la famiglia ed i fan del forlivese. Il ducatista, nel tentativo di rimonta dalla settima ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : Andrea Dovizioso perseguito dalla sfortuna - brutta caduta e addio Mondiale : La Ducati entrava nel GP di Gran Bretagna già consapevole che le caratteristiche del tracciato di Silverstone non fossero le migliori per mettere in evidenza il potenziale del proprio progetto e che il fine settimana sarebbe potuto essere in salita nei confronti della più costante Honda di Marc Marquez. Le prove libere non sono andate nel migliore dei modi, con Andrea Dovizioso che ha mancato l’accesso diretto alla Q2 dopo una brutta ...

VIDEO MotoGp - GP Gran Bretagna : la Ducati di Dovizioso prende fuoco! Moto in fiamme dopo la caduta - attimi di paura : La Ducati di Andrea Dovizioso è andata letteralmente in fiamme in seguito alla caduta subita nella prima curva del GP di Gran Bretagna 2019. La dodicesima tappa del Mondiale MotoGP non ha sorriso al forlivese che ha centrato Fabio Quartararo in maniera incolpevole ed è volato a terra, la Moto ha compiuto una bruttissima evoluzione e ha preso fuoco: fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per il pilota, il mezzo è tornato ai box in ...

VIDEO MotoGp - Andrea Dovizioso ha perso la memoria dopo la caduta a Silverstone. Come sta il ducatista? : Andrea Dovizioso ha perso la memoria in seguito alla caduta alla prima curva del GP di Gran Bretagna 2019, il forlivese è stato sorpreso dalla scivolata di Fabio Quartararo ed è volato sopra al francese finendo malamente nella ghiaia. La Ducati ha preso fuoco, la caduta è stata molto brutta e il forlivese ha perso la memoria Come hanno riferito i dottori: si è trattato di una conseguenza della botta patita a Silverstone, fortunatamente il ...