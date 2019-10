MotoGp – Brutto spavento per Marquez in Thailandia | Marc cade nelle Fp1 | trasportato al

Fonte : sportfair

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Gossoper: lo spagnolo della Honda protagonista di un terribile incidenteFp1 del Gp dellaPrima sessione di prove libere amara e dolorosa per: il campione del mondo in carica, che insi gioca il suo primo match point è stato protagonista di una brutta caduta nel primo giro del run iniziato a pochi minuti dal termine della sessione delle FP1. Lo spagnolo della Honda ha perso il posteriore della sua Honda in curva, volando sulla ghiaia dopo unoso highside.si è rialzato, seppur con qualche difficoltà, camminando zoppicando con l’aiuto dei marshall: lo spagnolo, che è apparso anche un po’ smarrito, è stato trasporttato al centro medico per degli accertamenti. Ah oui quand même#ThaiGP pic.twitter.com/0ucSujpH82 — Ilmeccanico© (@Pierrot22700) October 4, 2019 E assim foi o acidente de Márquez ...

