MotoGp – Brutta caduta per Marquez nelle FP1 | la clamorosa rivelazione del dr Charte

MotoGp – Terminate le Fp1 a Buriram : Vinales il più veloce in Thailandia - brutta caduta per Marquez [TEMPI] : La Yamaha di Vinales davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del Gp della Thailandia E’ andata in scena nella notte italiana la prima sessione di prove libere del Gp della Thailandia. Sul circuito di Buriram è stato Maverick Vinales a stabilire il miglior tempo, seguito da un buon Fabio Quartararo. Nonostante un a caduta nel primo giro del run iniziato a pochi minuti dal termine della sessione, Marquez è riuscito a ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Aragon 2019 : “Brutta decima posizione - ho sbagliato. Voglio lottare per il podio” : Andrea Dovizioso ha faticato nelle qualifiche del GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Motorland. Il forlivese non è riuscito a brillare in sella alla sua Ducati, ha sofferto uno scarso feeling con la moto e con la pista e si è così dovuto accontentare del decimo posto: il vice campione del mondo partirà dalla quarta fila e andrà a caccia di una rimonta difficile nella gara in programma domani. Andrea ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : Andrea Dovizioso perseguito dalla sfortuna - brutta caduta e addio Mondiale : La Ducati entrava nel GP di Gran Bretagna già consapevole che le caratteristiche del tracciato di Silverstone non fossero le migliori per mettere in evidenza il potenziale del proprio progetto e che il fine settimana sarebbe potuto essere in salita nei confronti della più costante Honda di Marc Marquez. Le prove libere non sono andate nel migliore dei modi, con Andrea Dovizioso che ha mancato l’accesso diretto alla Q2 dopo una brutta ...