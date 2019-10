Morto Paolo Ghirri | primario a Pisa | il neonatologo trovato senza vita in hotel a Firenze

Morto sul lavoro a Frosinone. Paolo Capone - Leader UGL : “Fermiamo stragi sul lavoro. Necessario promuovere cultura della sicurezza” : Roma – “L’UGL esprime il suo cordoglio alla famiglia dell’operaio di 40 anni, ferito mortalmente al collo durante lo spostamento di un macchinario nello stabilimento di Fca a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. E’ inammissibile continuare a morire sul lavoro con tale facilità agghiacciante.” Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL. “Occorre puntare su una maggiore cultura della sicurezza ...

Trento - precipita da 10 metri mentre lavora nel bosco : Morto l’ex calciatore Paolo Valenti : Paolo Valenti, 36 anni, tre figli e una carriera da ex stella del calcio regionale, è morto in seguito ad un incidente sul lavoro verificatosi a Tione di Trento. L'uomo, titolare di una ditta di lavori forestali, è precipitato da un albero mentre era impegnato in alcune operazione nel bosco, facendo un volo di 10 metri. A lanciare l'allarme è stato il padre, che era con lui. Indagini in corso per ricostruire la dinamica.Continua a leggere

Paolo Cenci è Morto a 90 anni : chi era e causa della morte : Paolo Cenci è morto a 90 anni: chi era e causa della morte C’è un negozio in via di Campo Marzio, a due passi dal Parlamento, che ha vestito la Prima e la Seconda Repubblica. Non solo: nei suoi camerini, leggenda vuole che siano nati nuovi governi. Questa boutique era gestita da Paolo Cenci, quest’anno novantenne, che purtroppo si è spento nella mattinata di domenica. Il giorno dopo la chiusura per ferie della boutique. Una settimana, quella ...

Soffocato e preso a bastonate dalla moglie e dall’amica! Trovato Morto Paolo Viaj : È stato Trovato morto questa mattina nel suo appartamento, ma l'omicidio di Paolo Viaj, 57enne di Serravalle di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, si sarebbe consumato durante la notte. Al culmine del delitto molto probabilmente una lite familiare: la vittima viveva infatti insieme a due donne, una delle quali sarebbe la moglie, ma si attendono conferme, e l'altra un'amica di quest'ultima, rispettivamente di 52 e 24 anni, che gli ...