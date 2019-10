Morta per trasfusione sbagliata | indagati medico e infermiera | la sacca di sangue era di

Ministero della salute ritira Mortadella per rischio microbiologico [FOTO E LOTTO] : Il Ministero della salute ha richiamato un lotto mortadella per rischio microbiologico. Il richiamo è stato pubblicato oggi 4 ottobre [FOTO E LOTTO]

Vieni da me - Susanna Messaggio : ‘Mia figlia Morta a pochi mesi per un problema cardiocircolatorio’ : Intervista toccante quella che Susanna Messaggio concede a Caterina Balivo nella puntata di Vieni da me in onda giovedì 3 ottobre. La valletta di tante trasmissioni storiche, dopo aver ripercorso le tappe della sua carriera al fianco di veri e propri miti come Enzo Tortora e Mike Bongiorno, svela il proprio dramma personale parlando di Alice, la prima figlia scomparsa a pochi mesi di vita: “La prima ragazza mi è mancata. Era giovane, ...

Susanna Messaggio : "Mia figlia è Morta a pochi mesi per un problema al cuore. Lei e Mike sempre vicini a me" : “Ho perso la mia prima figlia quando aveva pochi mesi, ma ancora oggi la sento accanto a me”. Lo racconta commossa la conduttrice Susanna Messaggio, ospite della trasmissioneVieni da me su Rai Uno.La storica valletta di Mike Bongiorno ha parlato del dramma, risalente a molti anni fa: “Alice, la mia prima bambina, è morta a pochi mesi di vita per un problema cardiocircolatorio Io all’epoca studiavo medicina. Ho ...

Vieni da Me - la figlia persa da Susanna Messaggio : "Morta dopo pochi mesi - come ho reagito". Struggente : A Vieni da me di Caterina Balivo, nella puntata in onda su Rai 1 giovedì 3 ottobre, Susanna Messaggio ha rivelato il suo dramma segreto, la scomparsa di un figlio. "La mia prima figlia Alice è morta a pochi mesi di vita per un problema cardiocircolatorio - ha ricordato la Messaggio - . Io all'epoca

"Mia madre Morta a causa del super batterio New Delhi" : Costanza Tosi “Il giorno dopo ci dissero che dovevamo andare a trovarla vestiti con i copriabiti bianchi e i guanti, non più di due alla volta, perchè mamma aveva il New Delhi" “Mia madre è morta. Qualcuno ha sbagliato qualcosa, e io, vivrò con il rimorso di non averla portata dove magari avrebbero potuto salvarla". Ha gli occhi gonfi di lacrime, il respiro affannato e le mani che tremano Sabrina, quando inizia a raccontarci gli ...

Davvero una ragazza in Kazakistan è Morta per l’esplosione del suo smartphone? : (foto: Sorbetto/Getty Images) A giudicare dal numero di testate giornalistiche italiane che hanno ripreso la notizia, si potrebbe ritenere tutta la storia come sicura e verificata. Il Corriere, Il Messaggero, Il Fatto quotidiano, Notizie.it, AdnKronos, Il Giornale e moltissime altre redazioni hanno riportato tra 30 settembre e primo ottobre la storia di una ragazza 14enne del Kazakistan che sarebbe rimasta uccisa in seguito all’esplosione ...

Michelle Hunziker : “La setta mi aveva convinta che sarei Morta. E io per liberarmi ero pronta anche a morire” : “Mi avevano convinta che sarei morta, poi mi sono liberata”. A rivelarlo è Michelle Hunziker che in un’intervista a Freeda è tornata a parlare della setta di cui è stata vittima per anni. “Mi ricordo ogni frazione di secondo di quel momento, che è durato cinque anni, e non sono pochi, soprattutto perché erano gli anni più belli da vivere”, ha raccontato la conduttrice che ha confessato la paura in cui viveva a causa delle ...

È Morta una seconda persona per l’incidente di ieri in provincia di Sondrio - in cui un carico di assi di legno aveva colpito un’automobile : È morta una seconda persona per l’incidente di martedì in provincia di Sondrio, in cui un carico di assi di legno aveva colpito un’automobile uccidendo un ragazzo di 15 anni che si trovava a bordo. La seconda persona morta è

Tir perde carico in Valtellina - Morta anche la madre : aveva 52 anni : Tragedia senza fine in Valtellina. È morta nella notte all'ospedale di Sondalo (Sondrio) l'automobilista di 52 anni rimasta gravemente ferita dal carico di legname perso ieri da un Tir...

Sondrio - tir perde il carico di legname : è Morta anche la madre del 15enne deceduto nell’impatto : È morta nella notte all’ospedale di Sondalo, in provincia di Sondrio, anche la madre del ragazzino di 15 anni travolto e ucciso dal carico di legname perso martedì mattina da un tir sulla strada statale 38 dello Stelvio. Maria Grazia Pomoli, 52 anni, insegnante di Ardenno, era stata trasportata in ospedale in gravissime condizioni con l’elisoccorso ed è deceduta nella notte. La Procura di Sondrio indaga ora per l’ipotesi di duplice ...

Conad richiama la Mortadella fresca per il rischio di microorganismi patogeni : I supermercati Conad hanno richiamato un lotto di mortadella Bologna IGP a marchio Freschi & Convenienti per la presenza di microorganismi potenzialmente patogeni. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 100 grammi con il numero di lotto 26937039 da consumarsi preferibilmente entro il 01/

Jessye Norman è Morta : addio a star dell'opera/ Soprano deceduta per shock settico : Jessy Norman, Soprano celebre in tutto il mondo, è morta lunedì 30 settembre a New York. La sua carriera costellata di successi.

Una ragazza di 14 anni è Morta nel sonno per l’esplosione dello smartphone : Nonostante le numerose raccomandazioni fatte da produttori, esperti e addetti ai lavori, sono ancora molti gli utenti che hanno la pessima abitudine di portare lo smartphone a letto, collegandolo al caricabatterie durante la notte. Se nella maggior parte dei casi non ci sono conseguenze, ci sono circostanze particolarmente sfortunate in cui questa cattiva abitudine si trasforma in tragedia. È il caso di Alua Asetkyzy Abzalbek, quattordicenne del ...

Lutto per Mel B - Morta la bisnonna di 107 anni. La cantante vola ai Caraibi per l'addio - : Novella Toloni La cantante delle Spice Girls ha cancellato tutti gli impegni per volare a Nevis, piccola isola dei Caraibi, e dare l'ultimo saluto all'anziana bisnonna deceduta Prosegue il difficile momento della cantante Mel B. Dopo la denuncia sporta nei suoi confronti dall'ex assistente personale, che la accusa di maltrattamenti e mancati pagamenti per oltre 200mila dollari, la componente delle Spice Girls è stata colpita da un ...